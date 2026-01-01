Некоторые вообще работали в новогоднюю ночь. Где и с кем украинские знаменитости встретили 2026-й – смотрите в материале 24 Канала.
Многие звезды просто поздравили поклонников с праздником, при этом не рассказывая, как именно они празднуют. Среди них – София Ротару, Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном, Злата Огневич и другие.
Украинские знаменитости поздравили фанатов с Новым годом / Скриншоты из инстаграм-сторис
Как другие знаменитости отметили Новый год?
Наталка Денисенко поехала с Юрием Савранским и сыном Андрюшей за город, где они втроем провели время.
Так хотелось поехать на Новый год далеко, чтобы не видеть никого. Чтобы тишина и покой,
– написала актриса в инстаграм-сторис.
Наталка Денисенко показала, как праздновала Новый год / Скриншоты из инстаграм-сторис
В компании любимого Новый год также праздновала певица Lida Lee. В соцсетях она опубликовала фото с Даниэлем Салемом.
Lida Lee и Даниэль Салем / Скриншот из инстаграм-сторис
Время с мужем и родными также провела Надя Дорофеева.
Надя Дорофеева за новогодним столом / Скриншот из инстаграм-сторис
Исполнительница Оля Полякова праздновала Новый год с друзьями, старшей дочерью Марией и ее мужем Эденом Пассарелли, которые накануне приехали в Украину.
Оля Полякова с дочерью и зятем / Скриншот из инстаграм-сторис
Блогер Даша Квиткова отметила Новый год с женихом Владимиром Бражко, сыном Львом, бывшим мужем Никитой Добрыниным и их друзьями. Для Льва родители пригласили аниматоров.
Инна и Тимур Мирошниченко с четырьмя детьми новогодние праздники встречают на Бали.
Планы на новогоднюю ночь: сходить пешком в местный магазин. Купить мороженое, фрукты и ништячки. Съесть и идти на пляж смотреть салюты. Хочется, чтобы дети почувствовали, что это не страшный звук – что это звук праздника на самом деле,
– отметила жена телеведущего в инстаграм-сторис.
После этого Тимур и Инна поделились кадрами с празднования.
Телеведущий Григорий Решетник на Новый год отправился в Буковель.
Григорий Решетник праздновал Новый год в Буковеле / Скриншот из инстаграм-сторис
Новогоднюю ночь Екатерина Осадчая с Юрием Горбуновым и сыновьями Иваном и Даниилом провели в премиальном отеле Emily Resort в Винниках.
Екатерина Осадчая с мужем и детьми / Скриншот из инстаграм-сторис
Анатолий Анатолич встретил Новый год в роли ведущего в Mountain Residence в Буковеле. Специальной гостьей шоу также стала певица KOLA.
Семья Анатолича была в эту новогоднюю ночь рядом с ним.
Анатолий Анатолич с семьей в Буковеле / Скриншот из инстаграм-сторис
Исполнительница Анна Тринчер также провела 31 декабря на сцене.
Анна Тринчер показала, как праздновала Новый год / Скриншот из инстаграм-сторис
JAMALA, MELOVIN, Вера Кекелия и Марта Адамчук выступили в новогоднюю ночь в курортно-оздоровительном комплексе Rixos-Prykarpattya в Трускавце. Ведущими праздника стали Владимир Остапчук и Дарья Трегубова.
Кстати, накануне нашей редакции стало известно, сколько стоит пригласить на выступление KOLA, Анну Тринчер и других украинских звезд.