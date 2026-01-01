Некоторые вообще работали в новогоднюю ночь. Где и с кем украинские знаменитости встретили 2026-й – смотрите в материале 24 Канала.

Многие звезды просто поздравили поклонников с праздником, при этом не рассказывая, как именно они празднуют. Среди них – София Ротару, Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном, Злата Огневич и другие.

Украинские знаменитости поздравили фанатов с Новым годом / Скриншоты из инстаграм-сторис

Как другие знаменитости отметили Новый год?

Наталка Денисенко поехала с Юрием Савранским и сыном Андрюшей за город, где они втроем провели время.

Так хотелось поехать на Новый год далеко, чтобы не видеть никого. Чтобы тишина и покой,

– написала актриса в инстаграм-сторис.

Наталка Денисенко показала, как праздновала Новый год / Скриншоты из инстаграм-сторис

В компании любимого Новый год также праздновала певица Lida Lee. В соцсетях она опубликовала фото с Даниэлем Салемом.

Lida Lee и Даниэль Салем / Скриншот из инстаграм-сторис

Время с мужем и родными также провела Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева за новогодним столом / Скриншот из инстаграм-сторис

Исполнительница Оля Полякова праздновала Новый год с друзьями, старшей дочерью Марией и ее мужем Эденом Пассарелли, которые накануне приехали в Украину.

Оля Полякова с дочерью и зятем / Скриншот из инстаграм-сторис

Блогер Даша Квиткова отметила Новый год с женихом Владимиром Бражко, сыном Львом, бывшим мужем Никитой Добрыниным и их друзьями. Для Льва родители пригласили аниматоров.

Инна и Тимур Мирошниченко с четырьмя детьми новогодние праздники встречают на Бали.

Планы на новогоднюю ночь: сходить пешком в местный магазин. Купить мороженое, фрукты и ништячки. Съесть и идти на пляж смотреть салюты. Хочется, чтобы дети почувствовали, что это не страшный звук – что это звук праздника на самом деле,

– отметила жена телеведущего в инстаграм-сторис.

После этого Тимур и Инна поделились кадрами с празднования.

Телеведущий Григорий Решетник на Новый год отправился в Буковель.

Григорий Решетник праздновал Новый год в Буковеле / Скриншот из инстаграм-сторис

Новогоднюю ночь Екатерина Осадчая с Юрием Горбуновым и сыновьями Иваном и Даниилом провели в премиальном отеле Emily Resort в Винниках.

Екатерина Осадчая с мужем и детьми / Скриншот из инстаграм-сторис

Анатолий Анатолич встретил Новый год в роли ведущего в Mountain Residence в Буковеле. Специальной гостьей шоу также стала певица KOLA.

Семья Анатолича была в эту новогоднюю ночь рядом с ним.

Анатолий Анатолич с семьей в Буковеле / Скриншот из инстаграм-сторис

Исполнительница Анна Тринчер также провела 31 декабря на сцене.

Анна Тринчер показала, как праздновала Новый год / Скриншот из инстаграм-сторис

JAMALA, MELOVIN, Вера Кекелия и Марта Адамчук выступили в новогоднюю ночь в курортно-оздоровительном комплексе Rixos-Prykarpattya в Трускавце. Ведущими праздника стали Владимир Остапчук и Дарья Трегубова.

