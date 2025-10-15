Чтобы компенсировать эти "лишние" четверти суток, люди добавляют один день раз в четыре года, делая его високосным с 366 днями. Этот дополнительный день всегда приходится на февраль, который вместо привычных 28 дней получает 29-е число. Будет ли 2026 год високосным – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на EarthSky.
Что такое високосные годы и как они возникли?
Концепция ежегодного "наверстывания" времени появилась в Древнем Риме. Сначала римляне использовали календарь, основанный на фазах Луны, который имел 355 дней. Впрочем, он имел некоторые расхождения с сезонами, поэтому жители начали добавлять дополнительный месяц, который назывался Мерцедонием, каждые два года.
В 45 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь ввел солнечный календарь, разработанный в Египте. Эта система, известна как юлианский календарь, установила простое правило: каждые четыре года февраль получает дополнительный день.
Будет ли 2026 год високосным / Фото Freepik
Со временем стало понятно, что даже правило "раз в четыре года" было слишком большой коррекцией. Ведь год длится не ровно 365,25 дня, а чуть меньше – примерно 365,242190 дня.
Для исправления этой неточности в 1582 году Папа Григорий XIII подписал указ, который внес небольшие, но важные изменения. Так, появился григорианский календарь, которым мы пользуемся сегодня. Согласно ему, год является високосным, если соответствует следующим условиям:
- Он делится на 4 без остатка.
- Если он делится на 100 без остатка, например, 1700, 1800, 1900, 2100, он не является високосным.
- Однако, если он делится на 400 без остатка, например, 1600, 2000, 2400, он является високосным.
2026 год – високосный или нет?
Чтобы определить, будет ли 2026 год високосным, стоит применить первое правило. Число 2026 не делится на 4 без остатка.
Именно поэтому этот год не будет високосным. В то же время таким годом будет 2028-й.
Какое животное станет символом 2026 года?
- 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. В восточной традиции это седьмой знак зодиака, который отмечается уверенностью в себе и ответственностью. Это тотемное животное символизирует решительность, настойчивость, выносливость и упрямство, как отмечает ChineseNewYear.
- По китайской астрологии Лошадь – принципиальное животное, которое готово делать добрые дела. Как только представители этого знака зодиака научатся правильно использовать свою энергию, то их будет невозможно остановить во время достижения собственных целей.