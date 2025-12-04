Один из способов сделать новогоднюю ночь действительно незабываемой – пригласить на праздник кого-то из украинских звезд. Правда, такое удовольствие обойдется не дешево. Сколько же стоит выступление знаменитостей в новогоднюю ночь – пишет 24 Канал.
В популярных украинских ивент-агентствах отмечают, что в этом году довольно активно бронируют артистов для выступлений в новогоднюю ночь. Бронирование началось еще с августа.
Мы узнали актуальные цены на выступления украинских звезд в декабре:
- Павел Зибров – 5 000 долларов;
- Позитив – 6 000 долларов;
- Курган и Agregat – 8 000 долларов;
- YAKTAK – 10 000 евро;
- Parfeniuk – 10 000 долларов;
- Анна Тринчер – 10 500 долларов;
- Alyona Alyona – 13 000 долларов;
- Дзидзьо – 15 000 долларов;
- KOLA – 15 000 долларов;
- Wellboy – 15 000 долларов;
- Оля Полякова – 20 000-25 000 долларов;
- Klavdia Petrivna – 25 000 евро;
- Тина Кароль – 25 000 евро;
- Монатик – 25 000-30 000 долларов;
- Верка Сердючка – от 30 000 евро;
- Надя Дорофеева – 35 000 долларов;
- Макс Барских – 50 000 евро;
- Артем Пивоваров – от 60 000 евро.
В то же время именно в новогоднюю ночь цены обычно возрастают в 2-3 раза по сравнению со стандартными тарифами.
Важно также помнить, что окончательный бюджет будет зависеть от количества гостей, выбранной вами локации, технического обеспечения, количества артистов и дополнительных активностей. После консультации ивент-агентство обычно составляет индивидуальную смету, учитывая пожелания клиента.