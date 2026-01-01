Про це стало відомо у новорічну ніч. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Танчинця.

Співак привітав кохану з днем народження і поділився весільними фото.

З Днем Народження, моя Юліана Танчинець. Дякую за крила за спиною, дякую за землю під ногами, дякую за любов, за турботу, за прийняття. Ти моє щастя,

– зазначив Сергій Танчинець.

Зауважимо, що чутки про те, що Сергій та Юліана уклали шлюб з'явилися ще в листопаді. Тоді на одному з відео уважні користувачі побачили в співака каблучку на безіменному пальці, яка дуже схожа на обручку. В інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі M1 music Танчинець розповів, що вони з коханою планують одружитися, щойно з'явиться вільний від концертів час. Водночас коли саме пара побралася – наразі невідомо.

Для довідки! Для артиста це другий шлюб. У вересні 2023 року Сергій Танчинець розлучився з Ганною, з якою має спільних дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна.

Що відомо про стосунки Сергія Танчинця та Юліани Корецької?