Про це стало відомо у новорічну ніч. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Танчинця.
Співак привітав кохану з днем народження і поділився весільними фото.
З Днем Народження, моя Юліана Танчинець. Дякую за крила за спиною, дякую за землю під ногами, дякую за любов, за турботу, за прийняття. Ти моє щастя,
– зазначив Сергій Танчинець.
Зауважимо, що чутки про те, що Сергій та Юліана уклали шлюб з'явилися ще в листопаді. Тоді на одному з відео уважні користувачі побачили в співака каблучку на безіменному пальці, яка дуже схожа на обручку. В інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі M1 music Танчинець розповів, що вони з коханою планують одружитися, щойно з'явиться вільний від концертів час. Водночас коли саме пара побралася – наразі невідомо.
Для довідки! Для артиста це другий шлюб. У вересні 2023 року Сергій Танчинець розлучився з Ганною, з якою має спільних дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна.
Що відомо про стосунки Сергія Танчинця та Юліани Корецької?
- Про те, що співак і піар-директорка БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зустрічаються стало відомо в травні минулого року. Тоді Юліана привітала Сергія з днем народження, зізнавшись йому у коханні.
- У липні Танчинець зробив пропозицію дівчині.
- Згодом Корецька у соцмережах зазначала, що весілля у класичному його розумінні вони святкувати не планують.