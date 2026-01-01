Та попри всі таємниці, пресі відома деяка інформація про приватне життя артиста, пише 24 Канал.

Може зацікавити Меланія Подоляк вийшла заміж за військового та показала ніжні фото з ним

Що відомо про особисте життя Артема Пивоварова?

Про підліткове кохання чи першу обраницю співака невідомо нічого. Однак про сьогоднішню ймовірну кохану журналісти таки дещо знають.

Шанувальники Пивоварова та й ЗМІ постійно пишуть, що кохана Артема – Даша Чередниченко. Перші їхні спільні фото почали з'являтись ще у 2014 році. Та виконавець ніколи не підтверджував і не спростовував цих чуток.

Артем Пивоваров і Даша Чередниченко у 2014 році / Фото з інстаграму дівчини

Та припускають, що пара почала зустрічатись у 2017 році. Окрім ймовірних романтичних стосунків, Артема й Дашу пов'язують ще і робочі відносини. Адже Чередниченко – менеджерка артиста й завжди його супроводжує.

Публічно разом пару побачили у кліпі "Моя ніч", де вони пристрасно цілувались.

Артем Пивоваров – "Моя ніч": дивіться відео онлайн

Крім у того, у відкритому просторі є чимало спільних фото пари.

Артем Пивоваров і Даша Чередниченко / Фото з відкритих джерел

Весною 2024 року з'явились новини, що в Артема й Даші помітили ідентичні колечка на безіменних пальцях пари, що дозволило припустити те, що вони таємно одружились.

Перед тим була інформація, що вони нібито розійшлись.

Однак Пивоваров поспішив запевнити, що "це його аксесуар". Але у соцмережах дівчина публікувала світлини з каблучкою на правій руці. Тому, не виключено, що пара таки могла таємно одружитися.

Ймовірна дівчина Пивоварова з каблучкою на правій руці / Фото з інстаграму Даші

Минулого року Артем також поспілкувався з Раміною, де у розмові підняли тему його особистого життя. Журналістка поцікавилась, чому чоловік оминає розмови про те, чи вільне його серце.

Артист сказав, що йому не подобається, що публічні особи повинні постійно говорити про свої стосунки.

Я так само потребую уваги, любові, я просто людина, потребую сексуального контакту, фізичного контакту, і я в цьому такий самий, як і всі, ну, тобто мене нічого не відокремлює, не відрізняє від інших людей,

– зауважив виконавець.

Крім того, він натякнув, що зараз має кохану людину.

Відповідаючи на твоє запитання, я не забуваю жити для когось одного,

– сказав Пивоваров Раміні Есхакзай на питання про стосунки та одруження.

Цього року Пивоваров зібрав аж 7 Палаців спорту. Під час одного з концертів виконавець співав пісню "Блакить твоїх очей" й ніжно дивився на Дашу. Цей момент встигли спіймати на камеру.

Тож хоч і публічно пара не робила ніяких заяв про свої стосунки, однак таки можна припустити, що їй пов'язує не тільки робота.