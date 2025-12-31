Радісною звісткою Меланія поділилась в інстаграмі, передає 24 Канал. Вона опублікувала фотографії з коханим.

Обранця Меланія Подоляк звати Максим. Закохані розписалися у Центральному РАЦСі Львова.

Інших підсумків року в мене для вас нема,

– написала Подоляк.

На перших двох світлинах громадська діячка позує у красивій вишитій сукні, а в руках тримає букет білих квітів. Меланія зібрала волосся у пучок, зробила легкий макіяж і доповнила свій образ сережками. Максим одягнений у форму Збройних Сил України. На безіменному пальці правої руки видніється обручка.

Меланія Подоляк вийшла заміж / Фото з її інстаграму

Меланія Подоляк з чоловіком / Фото з її інстаграму

На інших фотографіях Подоляк постала у ніжній білій сукні. На шию вона одягла чокер. Обранець Меланії показався у світлих штанах, сорочці та піджаку.

Меланія Подоляк і Максим / Фото з її інстаграму

Меланія Подоляк / Фото з її інстаграму

У сториз Меланія Подоляк поширила збір, який організувала разом з Фондом Сергія Притули. Вони збирають 9 мільйонів гривень для захисту 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, відомих як "Привиди Києва".

Хочете привітати – привітайте донатом на збір,

– зазначила громадська діячка.

