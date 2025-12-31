Радісною звісткою Меланія поділилась в інстаграмі, передає 24 Канал. Вона опублікувала фотографії з коханим.
Не пропустіть Я сказала "так", – переможниця "Холостяка" виходить заміж
Обранця Меланія Подоляк звати Максим. Закохані розписалися у Центральному РАЦСі Львова.
Інших підсумків року в мене для вас нема,
– написала Подоляк.
На перших двох світлинах громадська діячка позує у красивій вишитій сукні, а в руках тримає букет білих квітів. Меланія зібрала волосся у пучок, зробила легкий макіяж і доповнила свій образ сережками. Максим одягнений у форму Збройних Сил України. На безіменному пальці правої руки видніється обручка.
Меланія Подоляк вийшла заміж / Фото з її інстаграму
Меланія Подоляк з чоловіком / Фото з її інстаграму
На інших фотографіях Подоляк постала у ніжній білій сукні. На шию вона одягла чокер. Обранець Меланії показався у світлих штанах, сорочці та піджаку.
Меланія Подоляк і Максим / Фото з її інстаграму
Меланія Подоляк / Фото з її інстаграму
У сториз Меланія Подоляк поширила збір, який організувала разом з Фондом Сергія Притули. Вони збирають 9 мільйонів гривень для захисту 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, відомих як "Привиди Києва".
Хочете привітати – привітайте донатом на збір,
– зазначила громадська діячка.
Коли та як загинув "Джус"?
Нагадаємо, що Андрій Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року в авіакатастрофі, що сталася на Житомирщині. Під час виконання бойового завдання зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39.
Окрім "Джуса", тоді загинуло ще двоє пілотів: В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
Пільщикову надали звання майора посмертно.
З пілотом попрощалися 29 серпня у Києві. Церемонія пройшла у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. "Джуса" поховали на Аскольдовій могилі.