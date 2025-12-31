Радостной вестью Мелания поделилась в инстаграме, передает 24 Канал. Она опубликовала фотографии с любимым.

Избранника Мелании Подоляк зовут Максим. Влюбленные расписались в Центральном ЗАГСе Львова.

Других итогов года у меня для вас нет,

– написала Подоляк.

На первых двух фотографиях общественный деятель позирует в красивом вышитом платье, а в руках держит букет белых цветов. Мелания собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж и дополнила свой образ серьгами. Максим одет в форму Вооруженных Сил Украины. На безымянном пальце правой руки виднеется обручальное кольцо.

Мелания Подоляк вышла замуж / Фото из ее инстаграма

Мелания Подоляк с мужем / Фото из ее инстаграма

На других фотографиях Подоляк предстала в нежном белом платье. На шею она надела чокер. Избранник Мелании показался в светлых брюках, рубашке и пиджаке.

Мелания Подоляк и Максим / Фото из ее инстаграма

Мелания Подоляк / Фото из ее инстаграма

В сториз Мелания Подоляк распространила сбор, который организовала вместе с Фондом Сергея Притулы. Они собирают 9 миллионов гривен для защиты 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, известных как "Призраки Киева".

Хотите поздравить – поздравьте донатом на сбор,

– отметила общественный деятель.

