Радостной вестью Мелания поделилась в инстаграме, передает 24 Канал. Она опубликовала фотографии с любимым.
Не пропустите Я сказала "да", – победительница "Холостяка" выходит замуж
Избранника Мелании Подоляк зовут Максим. Влюбленные расписались в Центральном ЗАГСе Львова.
Других итогов года у меня для вас нет,
– написала Подоляк.
На первых двух фотографиях общественный деятель позирует в красивом вышитом платье, а в руках держит букет белых цветов. Мелания собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж и дополнила свой образ серьгами. Максим одет в форму Вооруженных Сил Украины. На безымянном пальце правой руки виднеется обручальное кольцо.
Мелания Подоляк вышла замуж / Фото из ее инстаграма
Мелания Подоляк с мужем / Фото из ее инстаграма
На других фотографиях Подоляк предстала в нежном белом платье. На шею она надела чокер. Избранник Мелании показался в светлых брюках, рубашке и пиджаке.
Мелания Подоляк и Максим / Фото из ее инстаграма
Мелания Подоляк / Фото из ее инстаграма
В сториз Мелания Подоляк распространила сбор, который организовала вместе с Фондом Сергея Притулы. Они собирают 9 миллионов гривен для защиты 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, известных как "Призраки Киева".
Хотите поздравить – поздравьте донатом на сбор,
– отметила общественный деятель.
Когда и как погиб "Джус"?
Напомним, что Андрей Пильщиков погиб 25 августа 2023 года в авиакатастрофе, произошедшей на Житомирщине. Во время выполнения боевого задания столкнулись два учебно-боевых самолета L-39.
Кроме "Джуса", тогда погибло еще двое пилотов: Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
Пильщикову присвоили звание майора посмертно.
С пилотом попрощались 29 августа в Киеве. Церемония прошла в Патриаршем соборе Воскресения Христова. "Джуса" похоронили на Аскольдовой могиле.