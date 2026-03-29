Серед запрошених гостей був Артем Пивоваров, який виконав "Яворину". Відео опублікували на його фан-сторінці в інстаграмі.

Пісня "Яворина" увійшла у дебютний альбом Степана Гіги "Друзі мої" (1995 рік). Історія створення композиції почалася з того, що поет-пісняр Степан Галябарда написав вірш "У райськім саду", який присвятив Назарію Яремчуку.

Співак помер 30 червня 1995 року у 43-річному віці від раку шлунку. Галябарда не зміг приїхати на похорон Яремчука, але дивився прощання по телевізору.

Я тут же, за пів години, написав текст "Яворини". Потім опублікував його й показував композиторам і виконавцям, але ніхто не міг до нього взятися,

– розповідав поет виданню "Субота".

Через п'ять років Галябарда зустрівся з Гігою, показав йому світ твір, і той погодився попрацювати над ним.

"Яворина" – особлива пісня у репертуарі Степана Петровича. Її співали на похороні народного артиста України. Тепер композиція прозвучала у виконанні Артема Пивоварова на концерті пам'яті.

Реакція мережі

"Мурахи по шкірі. Сила голосу, цей тембр і пісня, яка прожита виконавцем. Захоплююсь".

"Як потужно. Голос в Артема – сила, що тримає Україну".

"Шикарний концерт. Артем сильно заспівав. Степан Петрович радіє на небесах, що його діти й молоді співаки продовжують співати його фантастично красиві та душевні пісні".

"Боже, яке виконання. До мурах".

Реакція мережі на виконання "Яворини" Артемом Пивоваровим / Скриншот з інстаграму

