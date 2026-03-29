Серед запрошених гостей був Артем Пивоваров, який виконав "Яворину". Відео опублікували на його фан-сторінці в інстаграмі.
Пісня "Яворина" увійшла у дебютний альбом Степана Гіги "Друзі мої" (1995 рік). Історія створення композиції почалася з того, що поет-пісняр Степан Галябарда написав вірш "У райськім саду", який присвятив Назарію Яремчуку.
Співак помер 30 червня 1995 року у 43-річному віці від раку шлунку. Галябарда не зміг приїхати на похорон Яремчука, але дивився прощання по телевізору.
Я тут же, за пів години, написав текст "Яворини". Потім опублікував його й показував композиторам і виконавцям, але ніхто не міг до нього взятися,
– розповідав поет виданню "Субота".
Через п'ять років Галябарда зустрівся з Гігою, показав йому світ твір, і той погодився попрацювати над ним.
"Яворина" – особлива пісня у репертуарі Степана Петровича. Її співали на похороні народного артиста України. Тепер композиція прозвучала у виконанні Артема Пивоварова на концерті пам'яті.
Реакція мережі
- "Мурахи по шкірі. Сила голосу, цей тембр і пісня, яка прожита виконавцем. Захоплююсь".
- "Як потужно. Голос в Артема – сила, що тримає Україну".
- "Шикарний концерт. Артем сильно заспівав. Степан Петрович радіє на небесах, що його діти й молоді співаки продовжують співати його фантастично красиві та душевні пісні".
- "Боже, яке виконання. До мурах".
Реакція мережі на виконання "Яворини" Артемом Пивоваровим / Скриншот з інстаграму
Що відомо про смерть Степана Гіги?
Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року. Йому було 66 років.
Причиною смерті співака став цукровий діабет та інфекція, з якою його організм не зміг справитися. Діти Гіги, Квітослава та Степан, до останнього були поруч з батьком.
15 грудня відбувся похорон. Люди зібралися у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові, щоб попрощатися зі Степаном Петровичем.
Гігу поховали на Личаківському кладовищі. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що це була остання воля артиста.