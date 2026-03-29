Среди приглашенных гостей был Артем Пивоваров, который исполнил "Яворину". Видео опубликовали на его фан-странице в инстаграме.
Песня "Яворина" вошла в дебютный альбом Степана Гиги "Друзья мои" (1995 год). История создания композиции началась с того, что поэт-песенник Степан Галябарда написал стихотворение "В райском саду", который посвятил Назарию Яремчуку.
Певец умер 30 июня 1995 года в 43-летнем возрасте от рака желудка. Галябарда не смог приехать на похороны Яремчука, но смотрел прощание по телевизору.
Я тут же, за полчаса, написал текст "Яворины". Потом опубликовал его и показывал композиторам и исполнителям, но никто не мог за него взяться,
– рассказывал поэт изданию "Суббота".
Через пять лет Галябарда встретился с Гигой, показал ему мир произведение, и тот согласился поработать над ним.
"Яворина" – особая песня в репертуаре Степана Петровича. Ее пели на похоронах народного артиста Украины. Теперь композиция прозвучала в исполнении Артема Пивоварова на концерте памяти.
Реакция сети
- "Мурашки по коже. Сила голоса, этот тембр и песня, которая прожита исполнителем. Восхищаюсь".
- "Как мощно. Голос у Артема – сила, что держит Украину".
- "Шикарный концерт. Артем сильно спел. Степан Петрович радуется на небесах, что его дети и молодые певцы продолжают петь его фантастически красивые и душевные песни".
- "Боже, какое исполнение. До муравьев".
Реакция сети на исполнение "Яворины" Артемом Пивоваровым / Скриншот из инстаграма
Что известно о смерти Степана Гиги?
Степан Гига умер 12 декабря 2025 года. Ему было 66 лет.
Причиной смерти певца стал сахарный диабет и инфекция, с которой его организм не смог справиться. Дети Гиги, Квитослава и Степан, до последнего были рядом с отцом.
15 декабря состоялись похороны. Люди собрались в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла во Львове, чтобы попрощаться со Степаном Петровичем.
Гигу похоронили на Лычаковском кладбище. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что это была последняя воля артиста.