Информацию о смерти Степана Петровича подтвердили источники 24 Канала. Он умер в реанимации Первого ТМО Львова.

Команда Степана Гиги пока не вышла на связь.

19 ноября на официальной странице артиста в инстаграме появилась информация об отмене его ближайших концертов. Все из-за того, что Степану Гизе провели срочную операцию из-за болезни.

Впоследствии источники сообщили 24 Каналу, что мужчине ампутировали ногу выше колена, он находился в тяжелом состоянии. Наша редакция обращалась за комментарием к пиар-менеджеру Гиги Ирэне.

В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам,

– ответила Ирэна.

Позже журналист Виталий Глагола сообщил, что народный артист Украины впал в кому.

Хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности. По информации источников, решение об ампутации принимали в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось,

– написал он.

После этого пиар-менеджер Степана Петровича обратилась к Глаголе, чтобы он предоставил доказательства информации, которую распространил, или удалил материал и публично извинился.