Однако 20 февраля Квитослава и Степан Гига-младший дали первое интервью, где раскрыли подробности. Разговор с детьми Степана Гиги вышел на ютуб-канале ТСН Гламур.

Причиной смерти исполнителя стал сахарный диабет и инфекция, которую, к сожалению, организм Степана Гиги не смог преодолеть.

2 с половиной месяца мы боролись, мы пытались, но произошло то, что произошло. Говорить об этом тяжело, и вспоминать, и пережить эту боль. На самом деле не верится до сих пор, что все же не смогли мы побороть эту болезнь,

– призналась Квитослава Гига.

Дочь певца добавила, что они с младшим братом Степаном до последнего были рядом с папой. Семья была оптимистично настроена относительно выздоровления Степана Гиги. Они много общались, строили планы на будущее.

Мы были там возле него в больнице до последнего. Зашли к нему. Ну, так случилось. Попросили нас выйти и все,

– вспомнила Квитослава Гига.

Они со Степаном добавили, что поддержка друг друга помогла им пережить боль утраты.

Интервью с Квитославой и Степаном Гигой: смотрите видео онлайн

Что известно о похоронах Степана Гиги?