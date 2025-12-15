На похоронах певца побывала журналистка 24 Канала. Как прошло прощание со Степаном Гигой – читайте далее в материале.

Заупокойная служба началась в 14:00 в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла.

После этого в центре города, на площади Рынок, запланировано общегородское прощание с артистом.

Похоронят Степана Гигу на Лычаковском кладбище, на 75-м поле. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграмм-канале, именно такой была последняя воля артиста.



Что известно о смерти Степана Гиги?