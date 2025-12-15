На похороні співака побувала журналістка 24 Каналу. Як пройшло прощання зі Степаном Гігою – читайте далі в матеріалі.

Заупокійна служба розпочалася о 14:00 в Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла. До храму музиканта заносили під звуки трембіт.

У Львові прощаються зі Степаном Гігою: дивіться відео онлайн

Після цього у центрі міста, на площі Ринок, заплановане загальноміське прощання з артистом.

Поховають Степана Гігу на Личаківському кладовищі, на 75-му полі. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі, саме такою була остання воля артиста.



Що відомо про смерть Степана Гіги?