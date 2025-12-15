Зокрема, й український поет-пісняр Степан Галябарда. На Личаківському кладовищі він виголосив зворушливу промову на честь народного артиста України Степана Гіги, пише 24 Канал.

Ми проводжаємо не просто чергового співака, ми проводжаємо апостола української душі,

– заявив Галябарда.

У своїй промові він згадав Володимира Івасюка й Ігоря Білозіра, які також поховані у Львові, та їхнього колегу Назарія Яремчука.

Яке суцвіття геніальних українських виконавців іде від нас, але скільки добра, скільки українського всього надбали й дали нам ці хлопці, які пісні вони створили, яку націю виховали,

– наголосив поет-пісняр.

Для довідки! У 1995-му Степан Галябарда написав вірш "У райськім саду", який присвятив Назарію Яремчуку. Кілька композиторів відмовилися покласти його на музику, але Степан Гіга погодився – так з'явилася "Яворина", що стала справжнім народним хітом. Про це сам виконавець згадував в інтерв'ю, яке вийшло на сайті Mukachevo.net.

Степан Галябарда зазначив, що пісні Степана Гіги повинні жити, попри відхід співака. На прощанні він зачитав реквієм, написаний у день смерті співака. Він до цього опублікував його на власній сторінці у фейсбуці.

От і все. Вже нема. Вже немає тебе і не буде. Тихо стелиться сум на довічну твою самоту. Наша щира любов твоє серце від сну не розбудить, як не зможе й забути наївну твою доброту. І усмішка в устах твоїх мужніх уже не проснеться, і не матиму щастя торкнутись твоєї руки. Бо, як птиця в сильці, натомилось твоє ніжне серце і затихло, стражденне, на всі не прожиті віки,

– виголосив Степан Галябарда.

Присутнім важко було стримати сльози в цей зворушливий момент.

