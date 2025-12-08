Кілька тижнів тому команда Степана Гіги повідомила про серйозну хворобу артиста, через яку він скасував найближчі концерти. Це стривожило фанів музиканта, адже він понад 40 років присвятив музиці. 24 Канал пропонує пригадати життєпис народного артиста України.

Дитинство та початок кар'єри Степана Гіги

Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року у селі Білки, що на Закарпатті. Його батько був кочегаром, а мама працювала на заводі. Коли навчався у школі, брав уроки вокалу та гри на баяні у місцевого вчителя музики Михайла Копинця, при чому безплатно. Йому не вдалось потрапити до музичної школи – не було місць.

Степан мріяв вирватися з села й хотів вступити до Ужгородського музичного училища. Хлопцю тричі відмовляли: після 8, 9 та 10 класу. Тому після школи він пішов працювати слюсарем, а потім відслужив в армії. Та вирішив вступити до музучилища вчетверте. Тоді його талант допоміг проявити викладач з хорового диригування.

Я проспівав програмні твори, а далі він сів за рояль і як музикант-хоровик почав перевіряти вокальний діапазон. Я заспівав верхні "ля", далі "сі-бемоль", "сі-бекар", а він мене підганяє енергійними кивками голови: "Далі-далі!"… Згодом підіймає руки зі словом "досить!", повільно повертається до екзаменаторів і запитує: "Скажіть мені, будь ласка, то ви цього хлопця три рази не прийняли в музичне училище? А хто вчиться у вас і хто ви є після цього?!"

– пригадував Гіга.



Степан Гіга в юності / Скриншот з відео

Степан Гіга закінчив музичне училище екстерном. У 1983 році вступив до Київської консерваторії на вокальний факультет. На другому курсі його запросили стати солістом синтез-гурту "Стожари" при Чернігівській філармонії.



Гурт "Стожари" / Скриншот з відео

Після завершення навчання Степан Гіга отримав направлення на роботу солістом Національної опери. Також його запрошували у Волинську філармонію, надходили й інші пропозиції. Та артист робить доленосне рішення – від усіх цих можливостей відмовляється, повертається на рідне Закарпаття і стає солістом Закарпатської обласної філармонії. Через рік створює гурт "Бескид".

Однак група проіснувала недовго й Степан залишився без роботи. Тоді Гіга зацікавився аранжуванням: почав вивчати цю сферу, самостійно писати пісні, створив власну студію звукозапису GIGARecords. Першими слухачами були маленькі діти Степана Гіги.

Коли я приїхав з консерваторії, мені дали 10-метрову малосімейку, маленьку квартиру. Я обшив балкон і там писав пісні. Всі лягали спати, а я вдягав навушники й працював. Одного разу писав цілу ніч. Щоб музика не пропала, її треба було зберегти на диск. А я цього не зробив, бо мене настільки затягнуло – писав до ранку. Всі встали – треба кави випити. Виймається з розетки мій синтезатор, і все, що я писав цілу ніч, зникає. Але найкращі мої пісні були написані на цьому маленькому балкончику,

– розповідав музикант.

У 1995 році Степан Гіга випускає свій перший сольний альбом "Друзі мої" (саме до нього входить легендарний хіт "У райському саду (Яворина)"). Згодом вийшли альбоми "Вулиця Наталі" та "Троянди для тебе".

Степан Гіга – "Яворина": дивіться відео онлайн

Тираж альбому "Вулиця Наталі" у 2002 році сягнув мільйона проданих копій – так Степан Гіга став першим в Україні володарем Золотого диска. У тому самому році співак здобув звання народного артиста України.



Альбом "Вулиця Наталі" / Фото Spotify

Що відомо про особисте життя Степана Гіги та його сім'ю?

Степан Гіга мало розповідає про особисте. Відомо, що артист був одружений двічі. З першою коханою він познайомився ще у школі, у їхньому шлюбі народилась донька Квітослава.

Зараз Степан Гіга одружений з Галиною, професійною бандуристкою та директоркою студії GIGARecords. У подружжя є син – Степан Гіга-молодший. Цьогоріч він став заслуженим артистом України.

Степан Гіга пишається й своїм онуком Даніелем (від доньки Квітослави), з яким виступає на сцені.



Степан Гіга з сім'єю / Фото з інстаграму Степана Гіги

У 2013 році Степан Гіга взяв участь у шоу "Міняю жінку". Але після проєкту пошкодував, що взяв участь. Адже там розповіли, що співак не спілкується з дітьми, що було неправдою.

Мене підставили. Монтаж був зроблений так, щоб мене опустити. Це було проплачене замовлення і підстава,

– каже артист.

Феномен Степана Гіги

У певний момент популярність Степана Гіги стихла. Він не потрапляв на радіо, телебачення. Артиста називали "неформатом". Але після початку повномасштабного вторгнення творчість Степана Гіги стала шалено популярною.

Хтось вважає, що на це вплинув тікток, де почали віруситися треки, інші думають, що причина – вічна актуальність текстів артиста. Сам виконавець припускає, що після 2022 року змінилися самі люди – вони зрозуміли, що українська музика – хороша, якісна і наповнена сенсами.

Ніякого феномену немає. Я просто 40 років роблю те, що й робив. Можливо, змінилась свідомість людей. Бо нас протягом багатьох років годували російською попсою – це не секрет. Я завжди писав і співав українською, бо тут народився,

– зізнавався Степан Гіга.

Ще одна особливість Степана Гіги – він ніколи не співав російською мовою. Це також одна з причин, чому ним захоплюється молоде покоління.

"Найголовніше – не зраджувати собі", – ці слова артиста знайдуть відгук у багатьох серцях.

Степан Гіга підкреслює, що його аудиторією завжди була та залишається молодь. Думка про те, що на Гігу ходять лише люди похилого віку – абсолютний стереотип. Музикант закликав тих, хто в цьому сумнівається – просто прийти на його концерт.

Степан Гіга – "Золото Карпат": відео

Де зараз Степан Гіга та що відомо про його стан?

Степан Гіга активно виступав з концертами та готувався до виступу в "Палаці Спорту". Однак 19 листопада його команда повідомила про скасування найближчих запланованих заходів через хворобу співака.

Степан Петрович переніс термінову операцію. Його стан описували як важкий, але стабільний. Також повідомляли, що співак при тямі, поряд з ним його близькі.

Джерела 24 Каналу повідомляють, що Степану Гізі ампутували ногу вище коліна. Його стан дуже важкий. Водночас у команді артиста цю інформацію не підтвердили.

Усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, ми одразу повідомимо публічно. Менше вірте чуткам,

– зауважила представниця Степана Гіги в коментарі журналістам 24 Каналу.

Журналіст Віталій Глагола додав, що 66-річному артистові ампутували кінцівку після другої операції на коліні. Це стало вимушеним кроком. Через стрес в організмі підвищився рівень цукру, це спровокувало порушення кровообігу в нозі. Зараз артист перебуває у комі.