Про це Добормільський розповів у коментарі ТСН, передає 24 Канал.
Як виявилося, Степан Гіга перебуває у лікарні у Львові.
Він при тямі. Всі (син і донька – 24 Канал) на місці,
– поділився концертний директор артиста.
Для довідки! У Степана Гіги є двоє дітей: донька Квітослава від першого шлюбу та син Степан від другого. Що цікаво, вони теж займаються музикою.
Степан Гіга з сином і донькою / Фото з інстаграму артиста
Петро Добромільський додав, що згодом з'явиться більше інформації про стан здоров'я співака.
Напередодні на сторінці Степана Гіги в інстаграмі опублікували допис, де йшлося про те, його найближче заплановані виступи скасували.
Що відомо про стан здоров'я Степана Гіги?
- Після проведеної операції артист залишається під наглядом лікарів.
- Його стан важкий, але стабільний.
- Степан Гіга має відновитися та пройти реабілітацію, тому найближчим часом не зможе виступати на сцені.