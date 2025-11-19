Об этом Добормильский рассказал в комментарии ТСН, передает 24 Канал.
Вас также может заинтересовать Хор "Гомон" передал миллион гривен на помощь пострадавшим от ракетной атаки в Тернополе
Как оказалось, Степан Гига находится в больнице во Львове.
Он в здравом уме. Все (сын и дочь – 24 Канал) на месте,
– поделился концертный директор артиста.
Для справки! У Степана Гиги есть двое детей: дочь Квитослава от первого брака и сын Степан от второго. Что интересно, они тоже занимаются музыкой.
Степан Гига с сыном и дочерью / Фото из инстаграма артиста
Петр Добромильский добавил, что потом появится больше информации о состоянии здоровья певца.
Накануне на странице Степана Гиги в инстаграме опубликовали пост, где говорилось о том, его ближайшее запланированные выступления отменили.
Что известно о состоянии здоровья Степана Гиги?
- После проведенной операции артист остается под наблюдением врачей.
- Его состояние тяжелое, но стабильное.
- Степан Гига должен восстановиться и пройти реабилитацию, поэтому в ближайшее время не сможет выступать на сцене.