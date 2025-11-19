Хор "Гомін" Львівського органного залу висловив підтримку містянам і передав значну суму на допомогу постраждалих. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Гомону".

Команда поділилася, що Тернопіль для хору має особливе значення. Це друге місто в Україні за кількістю проведених ними концертів. До того ж в "Гомоні" є кілька учасників, що родом звідти.

Сьогоднішня новина розірвала серце на шматки. На жаль, життя людей не повернути. Але ми зобов'язані підтримати тих, хто постраждав від кривавої атаки наших "сусідів",

– зазначили музиканти.

Вони заявили, що спільно з онлайн-сервісом продажу квитків TEATR.org.ua передають 1 000 000 гривень на допомогу жертвам трагедії в Тернополі.

Звіт щодо відправлених коштів ми закріпимо у сторіз. Сили вам і міцності пережити цей страшний день. Ми поруч,

– наголосили в публікації.

Що відомо про обстріл Тернополя 19 листопада?