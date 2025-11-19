Хор "Гомін" Львівського органного залу висловив підтримку містянам і передав значну суму на допомогу постраждалих. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Гомону".
Команда поділилася, що Тернопіль для хору має особливе значення. Це друге місто в Україні за кількістю проведених ними концертів. До того ж в "Гомоні" є кілька учасників, що родом звідти.
Сьогоднішня новина розірвала серце на шматки. На жаль, життя людей не повернути. Але ми зобов'язані підтримати тих, хто постраждав від кривавої атаки наших "сусідів",
– зазначили музиканти.
Вони заявили, що спільно з онлайн-сервісом продажу квитків TEATR.org.ua передають 1 000 000 гривень на допомогу жертвам трагедії в Тернополі.
Звіт щодо відправлених коштів ми закріпимо у сторіз. Сили вам і міцності пережити цей страшний день. Ми поруч,
– наголосили в публікації.
Що відомо про обстріл Тернополя 19 листопада?
- У місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки. В одній з них сталася пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.
- Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни атакували Тернопіль крилатою ракетою Х-101.
- Внаслідок атаки у Тернополі загинуло щонайменше 25 людей, з них – три дитини. Також 73 містян постраждало.
- В області, на Прикарпатті та у Львівській області ввели аварійні відключення.