Також вибухи пролунали у Тернополі, де ворог влучив у житлові дев'ятиповерхівки. Наразі відомо про десятки загиблих та поранених. Як на такий цинічний обстріл російських військових відреагували українські зірки – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
Григорій Решетнік
Телеведучий висловив співчуття тернополянам і показав відео, де видно пошкоджені житлові будинки у місті.
Мрія одна, щоб сусідня країна зникла з мапи світу назавжди. Благаю,
– написав Решетнік в інстаграм-сторіс.
Наталка Карпа
Співачка, яка з родиною живе у Львові, розповіла, що чула вибухи в місті. Крім того, показала наслідки обстрілу Львова та Тернополя.
Наталка Карпа відреагувала на ракетний обстріл України / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Олександра Заріцька
Фронтвумен гурту KAZKA поділилася кадрами зруйнованого житлового будинку в Тернополі у своєму інстаграмі.
Жахлива трагедія. Просто пекло якесь. Найщиріші співчуття,
– написала виконавиця.
Крім того, опублікувала відео, як рятувальники розбираються завали, гасять вогонь та допомагають людям, які постраждали від атаки росіян на Харків. "Коли це закінчиться", – написала Олександра.
Катерина Сільченко
Дизайнерка також опублікувала кадри з наслідками обстрілу Харкова та Тернополя і залишила підписи англійською мовою, звернувшись до своєї міжнародної аудиторії.
Вони (росіяни – 24 Канал) продовжують завдавати ударів по мирних українських містах уночі. Ось як виглядає терор. Росія – терористична держава,
– написала Сільченко.
Катерина Сільченко відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс
В іншій сторіс знаменитість додала: "Подивіться – вони просто знесли половину житлового будинку вночі, знаючи, що там будуть люди".
Катерина Сільченко відреагувала на обстріл Тернополя / Скриншот з інстаграм-сторіс
Про Тернопіль у своїх соцмережах також згадали Альона Омаргалієва, Анатолій Анатоліч, Віктор Павлік, Макс Барських та інші знаменитості.
Як інші зірки відреагували на ракетний обстріл України / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про наслідки масованого обстрілу України?
- З вечора 18 листопада до ранку 19 листопада російські військові запустила понад 400 безпілотників та 48 ракет, з них 34 крилаті ракети Х-101 і 7 "Калібр".
- У Тернополі, на момент написання матеріалу, повідомили вже про 25 загиблих та 73 постраждалих. Також десятки постраждалих є у Харкові.
- Внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру на Прикарпатті, Тернопільщині та Львівщині запровадили аварійні відключення.