Также взрывы прогремели в Тернополе, где враг попал в жилые девятиэтажки. Известно о десятках погибших и раненых. Как на такой циничный обстрел российских военных отреагировали украинские звезды – смотрите в материале 24 Канала.

Григорий Решетник

Телеведущий выразил соболезнования тернополянам и показал видео, где видно поврежденные жилые дома в городе.

Мечта одна, чтобы соседняя страна исчезла с карты мира навсегда. Умоляю,

– написал Решетник в инстаграм-сторис.

Наталка Карпа

Певица, которая с семьей живет во Львове, рассказала, что слышала взрывы в городе. Кроме того, показала последствия обстрела Львова и Тернополя.

Наталка Карпа отреагировала на ракетный обстрел Украины / Скриншоты из инстаграм-сторис

Александра Зарицкая

Фронтвумен группы KAZKA поделилась кадрами разрушенного жилого дома в Тернополе в своем инстаграме.

Ужасная трагедия. Просто ад какой-то. Самые искренние соболезнования,

– написала исполнительница.

Кроме того, опубликовала видео, как спасатели разбираются завалы, тушат огонь и помогают людям, которые пострадали от атаки россиян на Харьков. "Когда это закончится", – написала Александра.

Екатерина Сильченко

Дизайнер также опубликовала кадры с последствиями обстрела Харькова и Тернополя и оставила подписи на английском языке, обратившись к своей международной аудитории.

Они (россияне – 24 Канал) продолжают наносить удары по мирным украинским городам ночью. Вот как выглядит террор. Россия – террористическое государство,

– написала Сильченко.

Екатерина Сильченко отреагировала на обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

В другой сторис знаменитость добавила: "Посмотрите – они просто снесли половину жилого дома ночью, зная, что там будут люди".



Екатерина Сильченко отреагировала на обстрел Тернополя / Скриншот из инстаграм-сторис

О Тернополе в своих соцсетях также вспомнили Алена Омаргалиева, Анатолий Анатолич, Виктор Павлик, Макс Барских и другие знаменитости.

Как другие звезды отреагировали на ракетный обстрел Украины / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о последствиях массированного обстрела Украины?