Пустовіт приховує ім'я коханого, адже такою є вимога його служби, вона не хоче наражати чоловіка на небезпеку. Про це акторка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніної.

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Анастасія Пустовіт розповіла, що її коханий не прагне публічності, та й сама акторка не хоче говорити про особисте життя. За словами дівчини, вона може бути відвертою в інших темах.

Публічність – це дуже важко. І має бути десь таке місце у тебе, де в тебе немає публічності. Я не хочу бачити у своєму ліжку додаткових людей, скажімо так,

– пояснила Пустовіт.

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Чоловік освідчився Анастасії у травні 2026 року, проте вони ще не одружені. Акторка познайомилась зі своїм майбутнім нареченим незадовго до початку повномасштабного вторгнення.

Я прекрасно розуміла, що буде війна. Ми про це з ним говорили. І я подумала: "Ну, чому тоді, коли я знайшла нормального чоловіка?" Він щедрий, спокійний, врівноважений, добрий. Він дуже любить тварин,

– розповіла Анастасія.

До повномасштабного вторгнення коханий Пустовіт працював у рекламній сфері, а 26 лютого 2022 року мобілізувався. Акторка поділилась, що вони люблять разом обговорювати фільми та ходити в кіно. Також дівчина запрошує нареченого на вистави, в яких грає, а він за можливості приходить.

Рішення коханого стати на захист України не стало для Анастасії несподіванкою, адже ще до 24 лютого 2022 року вони обговорювали це питання. Водночас акторка зауважила, що бойфренд не радився з нею, адже на той момент їхні стосунки ще не були настільки серйозними. Пара лише планувала з'їхатися.

Але я його розумію. По-перше, що б я не казала, це ніяк не вплинуло б. По-друге, навряд я щось казала б. По-третє, це його власний вибір. Десь закінчується твоя свобода, починається свобода іншої людини, і цю свободу треба поважати,

– підкреслила акторка.

Пустовіт зазначила, що будувати стосунки на відстані складно. Акторка зізналась, що вони можуть посваритися через те, що наречений приділяє їй недостатньо уваги.

Мені мало уваги. Я хочу більше. Але він насправді дуже старається. Кожен день пише, я кожен день пишу. Ми кожен день спілкуємося. Він перша людина, яка дізнається про все у моєму житті,

– додала вона.

Анастасія намагається приїжджати до коханого, коли є вільний час. Попри війну, закохані планують спільне майбутнє, наприклад, збираються разом у відпустку.

Пара хоче дітей, але Пустовіт боїться вагітніти під час війни.

У мене є страх народжувати дітей у війну. Я не хочу народжувати сама. Я не хочу носити сама. Мені треба, щоб він був поруч. Я хочу, щоб у моїх дітей з їхнім батьком був міцний зв'язок. Для мене це важливо. Я хочу, щоб батько брав участь у вихованні дітей,

– зауважила Анастасія.

Інтерв'ю з Анастасією Пустовіт: дивіться відео онлайн

Що потрібно знати про Анастасію Пустовіт?

Анастасія Пустовіт народилася у місті Скадовськ на Херсонщині. Згодом сім'я перебралася у селище Немішаєве, що в Бучанському районі Київської області.

У 2018 році акторка закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебаченні імені Івана Карпенка-Карого. Вона працює в Київському академічному театру драми й комедії на лівому березі Дніпра.

Пустовіт відома за ролями у фільмах "Коли падають дерева", "Між нами" та "БожеВільні". Також вона знялась у серіалах "Перші ластівки. Залежні", "Тиха Нава", "Повернення".