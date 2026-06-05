Подробицями Сумська поділилась у коментарі РБК-Україна LIFE.

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Ольга Сумська зазначила, що не втручається в особисте життя своїх дітей.

Як складається, так Господь парує. Ти ніколи не можеш порадити щось материнське, ти просто хочеш, аби твоє дитя було щасливе,

– сказала акторка.

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Журналістка поцікавилась в народної артистки України, чи була б вона готова допомогти доньці та її коханому з житлом на початку сімейного життя. Сумська наголосила, що готова у всьому підтримувати своїх дітей.

Але ми теж починали з нуля колись, тому ніколи не бійтеся випробувань у подружньому житті. І ніколи не виходьте заміж за статки, тому що спершу почуття, а потім усе додасться. Виходьте заміж за того чоловіка, від якого ви хочете народити прекрасних дітей,

– додала Ольга В'ячеславівна.

Для довідки! Ольга Сумська виховує двох доньок: Антоніну від колишнього чоловіка Євгена Паперного, яка живе в Росії, та Ганну, яку народила у шлюбі з Віталієм Борисюком.

Чи зустрічається з кимось молодша донька Сумської?

У березні Ганна Борисюк розповідала, що перебуває в стосунках. Дівчина ділилась, що коханий за професією не актор. Вони зустрічаються вже близько пів року та живуть разом.

"У нас усе дуже просто, скромно, без пафосу: ми тільки-но почали будувати спільне життя, вчимося бути поруч у побуті, у планах. Водночас ми дуже схожі – у цінностях, у темпі", – зазначила Ганна.

Інші подробиці стосунків з бойфрендом молодша донька Сумської не розкрила.