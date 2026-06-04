В інтерв'ю ISLND TV Розовий сказав, чи планує одружуватися вдруге. Яна-Катерина, до речі, сиділа за кадром.

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Віктор Розовий оголосив про нові стосунки у серпні минулого року. У пари є собака – французький бульдог Іриска. Уже другий рік ветеран війни проходить реабілітацію, а Яна-Катерина підтримує його.

Їздить зі мною, підтримує мене по реабілітаціях. Людина постійно зі мною. Допомагає,

– розповів Розовий.

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Гуморист зізнався, що планує одружуватися, але додав, що після того, як пройде реабілітацію.

Я це прекрасно усвідомлюю, що треба спочатку реабілітуватися. Це чисто чоловічий момент. Не те, що я ще вагаюсь. Не хочеться казати, щоб не бути тягарем, але… Дайте пів року, 7 – 8 місяців, і тоді подивлюсь, приймемо спільне рішення, якщо що,

– зазначив він.

Яна-Катерина, дівчина Віктора Розового / Скриншот з відео

Розовий також поділився, що саме Яна-Катерина допомогла йому пережити хейт після скандального інтерв'ю, яке він дав Раміні Есхакзай. Проте, за словами гумориста, дівчина також зіткнулась з хейтом.

З ким був одружений Віктор Розовий?

Ольга Мерзлікіна – колишня дружина Віктора Розового. У березні 2024 року вони одружилися та зіграли весілля. Вже через декілька днів гуморист зазнав важкого уламкового поранення голови.

У травні минулого року Віктор та Ольга оголосили про розлучення. За словами Мерзлікіної, причиною такого рішення стали зради з боку чоловіка, в яких він теж пізніше зізнався.

Опісля Розовий дав резонансне інтерв'ю Раміні Есхакзай, а Мерзлікіна пішла на розмову до Маші Єфросиніної, де розповіла свою правду про їхні стосунки. Зараз експодружжя не спілкується.