Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Розового. Ольга Мерзлікіна повідомила, що вони подали заявку на розлучення через зради чоловіка під час стосунків.

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