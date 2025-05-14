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Віктор Розовий оголосив про розлучення з дружиною
Віктор Розовий з коханою / Фото з інстаграму коміка
Комік та військовослужбовець Віктор Розовий повідомив про розлучення з дружиною. За його словами, подружжя все по дорослому обговорило й ухвалило таке рішення.
Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Розового. Ольга Мерзлікіна повідомила, що вони подали заявку на розлучення через зради чоловіка під час стосунків.
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