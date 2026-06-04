В интервью ISLND TV Розовый сказал, планирует ли жениться во второй раз. Яна-Катерина, кстати, сидела за кадром.

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Виктор Розовый объявил о новых отношениях в августе прошлого года. У пары есть собака – французский бульдог Ириска. Уже второй год ветеран войны проходит реабилитацию, а Яна-Екатерина поддерживает его.

Ездит со мной, поддерживает меня по реабилитациям. Человек постоянно со мной. Помогает,

– рассказал Розовый.

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Юморист признался, что планирует жениться, но добавил, что после того, как пройдет реабилитацию.

Я это прекрасно осознаю, что надо сначала реабилитироваться. Это чисто мужской момент. Не то, что я еще колеблюсь. Не хочется говорить, чтобы не быть обузой, но... Дайте полгода, 7 – 8 месяцев, и тогда посмотрю, примем совместное решение, если что,

– отметил он.

Яна-Катерина, девушка Виктора Розового / Скриншот с видео

Розовый также поделился, что именно Яна-Катерина помогла ему пережить хейт после скандального интервью, которое он дал Рамине Эсхакзай. Однако, по словам юмориста, девушка также столкнулась с хейтом.

С кем был женат Виктор Розовый?

Ольга Мерзликина – бывшая жена Виктора Розового. В марте 2024 года они поженились и сыграли свадьбу. Уже через несколько дней юморист получил тяжелое осколочное ранение головы.

В мае прошлого года Виктор и Ольга объявили о разводе. По словам Мерзликиной, причиной такого решения стали измены со стороны мужа, в которых он тоже позже признался.

После Розовый дал резонансное интервью Рамине Эсхакзай, а Мерзликина пошла на разговор к Маше Ефросининой, где рассказала свою правду об их отношениях. Сейчас экс-супруги не общаются.