Про це у коментарі РБК-Україна розповів турменеджер Гіги Роман Слобода, передає 24 Канал. Він поділився, що Степан Петрович не відчував, що скоро помре, і обіцяв зіграти концерт у Палаці спорту.

Роман Слобода розповів, що зустрічався зі Степаном Гігою напередодні його дня народження 16 листопада.

У нас мав бути Палац спорту 29 листопада і великий тур Україною, Європою, Америкою. І він сказав: "Я встану". Він планував встати на Палац спорту. Казав: "Тур я не обіцяю, бо в мене нога болить, але я обіцяю вийти на сцену Палацу спорту",

– пригадав турменеджер артиста.

Слобода не розрив деталей хвороби Гіги, але зазначив, що його близькі були приголомшені.

Це і для нас це було шоком. Але це вже питання до його родини, я в подробиці не вдаюся, але вимушено було потрібно його доправити до лікарні,

– сказав чоловік.

Для довідки! 19 листопада команда Степана Гіги повідомила в інстаграмі про скасування найближчих концертів у зв'язку з тим, що народному артисту України провели термінову операцію.

Джерела розповіли 24 Каналу, що йому ампутували ногу вище коліна. Степан Петрович перебував у важкому стані в одній з львівських лікарень.

Пізніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що Гіга впав у кому. Однак піар-менеджерка артиста вимагала надати докази поширеної інформації або видалити матеріал і публічно перепросити.

Що відомо про прощання зі Степаном Гігою?