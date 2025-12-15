Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал турменеджер Гиги Роман Слобода, передает 24 Канал. Он поделился, что Степан Петрович не чувствовал, что скоро умрет, и обещал сыграть концерт во Дворце спорта.

Роман Слобода рассказал, что встречался со Степаном Гигой накануне его дня рождения 16 ноября.

У нас должен был быть Дворец спорта 29 ноября и большой тур по Украине, Европе, Америке. И он сказал: "Я встану". Он планировал встать на Дворец спорта. Говорил: "Тур я не обещаю, потому что у меня нога болит, но я обещаю выйти на сцену Дворца спорта",

– вспомнил турменеджер артиста.

Слобода не разрыл деталей болезни Гиги, но отметил, что его близкие были ошеломлены.

Это и для нас это было шоком. Но это уже вопрос к его семье, я в подробности не вдаюсь, но вынужденно было нужно его доставить в больницу,

– сказал мужчина.

Для справки! 19 ноября команда Степана Гиги сообщила в инстаграме об отмене ближайших концертов в связи с тем, что народному артисту Украины провели срочную операцию.

Источники рассказали 24 Каналу, что ему ампутировали ногу выше колена. Степан Петрович находился в тяжелом состоянии в одной из львовских больниц.

Позже журналист Виталий Глагола сообщил, что Гига впал в кому. Однако пиар-менеджер артиста требовала предоставить доказательства распространенной информации или удалить материал и публично извиниться.

Что известно о прощании со Степаном Гигой?