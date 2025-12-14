Прощаются с Гигой в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Отдать дань уважения Степану Гизе пришло немало людей, некоторые из которых принесли цветы и венки.
Во Львове прощаются с народным артистом Украины Степаном Гигой. Он умер 12 декабря в 66-летнем возрасте.
