24 Канал решил вспомнить нескольких звезд, которые "расцвели" в 90-е и даже сумели сохранить свою популярность.

Украинские звезды в 90-е годы

Виктор Павлик

В юношестве певец был участником вокально-инструментального ансамбля, а впоследствии даже стал художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля "Эверест".

С 1992 по 1995 год был частью коллектива "Анна-Мария" в Тернопольской областной филармонии. Трек "Ти подобаєшся мені" стал для артистов особой "визитной карточкой". Виктор Павлик до сих пор исполняет эту песню.

"Анна-Мария" – "Ти подобаєшся мені": смотрите видео онлайн

Позже коллектив распался и певец занялся сольной карьерой, которая оказалась довольно успешной.

Степан Гига

Будучи в 7 классе, Степан входил в состав ансамбля "Зеленые Карпаты". Постепенно приобщался и к другим музыкальным коллективам – "Стожар" и "Бескиды". Когда распался последний, то Гига начал работу над сольным проектом. Он не только делал акцент над собственным брендом, а также занимался аранжировкой и написанием песен. От так была создана студия звукозаписи GIGARecords.

В 1995 году выпустил свой первый сольный альбом под названием "Друзья мои", а потом еще два альбома – "Улица Натали" и "Розы для вас".

Степан Гига – "Друзі мої": смотрите видео онлайн

20 февраля 1998 года Гига стал заслуженным артистом Украины, а 28 декабря 2002 года – народным артистом.

К сожалению, 12 декабря 2025 года стало известно о смерти Степана Гиги. Ему было 66 лет.

Павел Зибров

Когда Зиброву было 20 лет, он поступил в Киевскую консерваторию имени Чайковского и уже тогда параллельно работал в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины. В 1993 году получил звание заслуженного артиста Украины.

Многим известно, что одни из лучших хитов Павла Николаевича были созданы в сотрудничестве с известным украинским поэтом Юрием Рыбчинским.

Павел Зибров – "Хрещатик": смотрите видео онлайн

В 1994 году исполнитель вместе с женой Мариной основали первый частный театр песни имени Павла Зиброва. Через два года был издан приказ о присвоении певцу звания народного артиста Украины.

Ирина Билык

Звезда с детства мечтала о певческой карьере, однако ее близкие были убеждены, что из этого ничего не видно, ведь у них нет никаких влиятельных связей. Однако 1988 год стал для Билык переломным. Она начала работу над собственным репертуаром, а через год выступила на фестивале "Червона рута", а еще через год стала участницей коллектива "Этот дождь надолго".

В 1995 году отправилась в тур "Нова", где представила первое сольное шоу в Национальном дворце, а через год стала участницей "Таврийских игр" и получила звание заслуженной артистки Украины.

Ирина Билык – "Ти мій": смотрите видео онлайн

Александр Пономарев

В 90-е годы Александр начал активно участвовать в различных певческих конкурсах и фестивалях. "Червона рута-93", "Ялта-96", "Таврийские игры" – стали выдающимися в карьере певца. Его все больше начали узнавать, а популярность набирала обороты.

В 1996 году вышел первый альбом исполнителя – "С утра до ночи", а через год – второй альбом "Первая и последняя любовь".

Александр Пономарев – "Серденько": смотрите видео онлайн

В 1998 году Александр стал самым молодым на то время заслуженным артистом Украины.