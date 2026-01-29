Подготовка к нынешнему Нацотбору начиналась спокойно. Джамала, которая победила на Евровидении от Украины в 2016 году, стала музыкальным продюсером и сразу заявила, что очень серьезно и ответственно будет относиться к отбору участников. Но в результате произошел громкий скандал, который должен был закончиться в суде. 24 Канал расскажет все, что нужно знать о Национальном отборе 2026.

Не пропустите Запретная любовь: 6 украинских звезд, которые были любовницами

Скандал с Поляковой и подозрение в сотрудничестве с россиянином

Все началось с того, что певица решила также подать заявку на конкурс. Она направила письмо в Общественное, чтобы те обновили некоторые правила. Речь идет о том, что Украину не могут представлять артисты, которые выступали в России или оккупированном Крыму после 2014 года. Оля Полякова была ведущей одного из российских мероприятий с путинистом Басковым в 2015 году, следовательно, она не может участвовать в отборе.

Оля Полякова / Фото из инстаграма артистки

Общественный вещатель ответил, что правила Нацотбора не изменят, ведь он уже продолжается.

В течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание начала российско-украинской войны. Общественное ценит вклад каждого и каждой в поддержку украинской армии и развитие украинской культуры. В то же время дата начала войны является неизменной – ее невозможно "передвинуть", учитывая личные истории или заслуги,

– подчеркивает вещатель.

Но Полякову такой ответ не удовлетворил, поэтому она подала жалобу на Общественное Европейскому вещательному союзу. Кроме того, певица подала документы еще и в суд.

В декабре прошлого года продюсер исполнительницы – Михаил Ясинский, заявил, что считает правило 4.6 дискриминационным и предлагает изменения, которые сохраняют запрет сотрудничества с Россией после 24 февраля 2022 года, с учетом индивидуальных обстоятельств до этой даты.

Общественное выступило с готовностью обсудить изменения правил Нацотбора на Евровидение после 2026 года, но не менять текущие правила для отбора.

Но когда с Поляковой произошло затишье, "выстрелила" Valeriya Force (она же Валерия Симулик). Девушка стала участницей Нацотбора, однако ее заподозрили в сотрудничестве с россиянами.

В 2024 году Valeriya Force выпустила альбом My Dark Side. Информацию о пластинке на своей странице публиковал D.Woo – российский звукорежиссер, который живет в стране-агрессоре и пишет песни для других россиян. Среди них – Леша Свик, который поддерживает Путина.

Valeriya Force могла сотрудничать с россиянином / Скриншот из телеграма Богдана Беспалова

Сейчас этого сообщения на странице звукорежиссера нет. Позже были опубликованы скрины, где Валерия лайкала сообщения россиянина, а также была подписана на других артистов из страны-агрессора.

Тогда Симулик вышла с заявлением, что именно продюсеры принимали решение о цифровом продвижении, дистрибуции, микшинга и мастеринга, и подчеркнула, что не была ответственной за эти обязанности.

Моей ответственностью была исключительно творческая часть. Я не работала в России, стране агрессора, и не выпускала музыку для этого рынка,

– подчеркнула она.

Также добавила, что с 2025 года выступает как Valeriya Force, является артисткой американского лейбла и сотрудничает только с саундпродюсером Vinny Venditto.

Общественное вещание заявило, что возможное сотрудничество Valeriya Force с российским звукорежиссером не является нарушением правил Нацотбора на Евровидение.

Кто вошел в десятку участников Национального отбора?

Список финалистов Национального отбора-2026 выглядит следующим образом:

Jerry Heil;

LAUD;

LELÉKA;

MOLODI;

Monokate;

Мистер Вел;

Эллины;

Валерия Сила;

"ЩукаРыба";

KHAYAT (этого исполнителя выбрали украинцы с помощью голосования в приложении Дія).

Организаторы поделились в соцсетях макетом сцены Нацотбора. В этом году они отошли от привычного стиля. Судей разместят сбоку сцены, отказавшись от привычного большого стола. Финалисты будут сидеть на специальном балконе. Кроме того, сцена будет ярко освещена световыми эффектами, а в центре расположат большой мультимедийный экран.

Где и когда смотреть Национальный отбор на Евровидение-2026?

Шоу будут транслировать на телеканале Суспільне.Культура 7 февраля 2026 года. Кроме того, что во время эфира будут выбирать исполнителя, который будет представлять Украину на международной певческой арене, Общественное Вещание вместе с Superhumans Center в рамках шоу организуют сбор средств для протезирования ветеранов.

Лозунг Национального отбора на Евровидение-2026 – "Будь уникальным". А ведущими станут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко. Анна Тульева будет ведущей зоны еврофанов, а также будет вести предшоу.

Кому прогнозируют победу в Нацотборе?

На сайте Eurovision World появился фан-опрос относительно Национального отбора Украины на Евровидение-2026. В нем первое место занимает Jerry Heil с песней CATHARTICUS (prayer).

Но по мнению еврофанов, высокие шансы есть и у других финалистов. Например, Monokate заняла второе место в списке, а LELEKA вошла в тройку фаворитов.

Рейтинг финалистов Нацотбора по мнению еврофанов / Скриншот с сайта

Ранее оценку финалистам Нацотбора на Евровидение-2026 провели в приложении My Eurovision Scoreboard. В рейтинге лидировала Monokate – именно ей прогнозировали победу.

Главное о Евровидении-2026