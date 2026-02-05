Нынешний Нацотбор стал одним из самых разнообразных по звучанию: здесь есть этно, альтернативная электроника, радиоформатный поп и песни, апеллирующие к личным и коллективным переживаниям украинцев. 24 Канал расскажет, какими являются финалисты и что именно они хотят донести своими конкурсными композициями.

Важно Вечер Евровидения в Украине: где и когда смотреть финал Национального отбора-2026

Valeriya Force – Open Our Hearts

Valeriya Force будет открывать финал Нацотбора с песней Open Our Hearts – эмоциональной поп-композицией, построенной вокруг темы открытости, сочувствия и способности слышать друг друга. Название трека напрямую апеллирует к главному месседжу – необходимости оставаться человечными во времена напряжения и вызовов.

Музыкально это современный поп с выразительной вокальной линией и постепенным наращиванием эмоции. Песня не перегружена сложными образами, но работает через универсальность – ее легко понять даже без глубокого погружения в контекст. Именно такая открытость и может стать ключевой чертой номера на большой сцене.

Valeriya Force – Open Our Hearts: слушайте песню онлайн

MOLODI – Legends

MOLODI выходят на сцену с композицией Legends, в которой соединили молодежный драйв и мотивационный настрой. Песня говорит о стремлении оставить после себя след, не бояться амбиций и собственного пути – тема, которая хорошо резонирует с молодой аудиторией.

Звучание трека тяготеет к современному европейскому попу с четким ритмом и ярким припевом. Legends – это скорее не интимная история, а декларация: о вере в себя, движение вперед и готовность стать "легендой" собственной жизни. В конкурсном формате песня имеет потенциал благодаря энергии и четкому месседжу.

MOLODI – Legends: слушайте песню онлайн

Monokate – TYT

Monokate вносит в Нацотбор более камерную и философскую атмосферу. TYT – песня о присутствии в моменте, внутреннее состояние и ощущение реальности "здесь и сейчас". Название композиции становится ключом к ее смыслу – это не о внешнем мире, а о внутреннем пространстве человека.

Музыкально трек минималистичный, с электронными текстурами и акцентом на голос и настроение. Это пример песни, которая не кричит, а говорит тихо, заставляя слушателя остановиться и прислушаться. Такой подход может быть рискованным в телевизионном шоу, но в то же время выгодно отличает Monokate среди более форматных номеров.

Monokate – TYT: слушайте песню онлайн

The Elliens – Crawling Whispers

The Elliens представляют альтернативную сторону Нацотбора с песней Crawling Whispers. Это темная, атмосферная композиция, построенная на напряжении, приглушенных эмоциях и внутреннем конфликте. Название песни – "ползучие шепоты" – намекает на мысли и страхи, которые постепенно проникают в сознание.

Звучание трека тяготеет к альтернативной электронике с кинематографическим эффектом. Здесь важную роль играет не только вокал, но и общий саунд-дизайн. Crawling Whispers – это скорее эмоциональное состояние, чем классическая конкурсная песня.

The Elliens – Crawling Whispers: слушайте песню онлайн

LAUD – Lightkeeper

LAUD выходит на Нацотбор с песней Lightkeeper, которая держится на образе света как символа надежды, поддержки и внутренней силы. Композиция звучит как обращение к человеку, который способен "сохранять свет" даже в темные периоды.

Музыкально Lightkeeper – это мелодичный поп с четкой структурой и мягкой эмоциональной динамикой. Песня не перегружена драмой, зато делает ставку на искренность и понятную эмоцию. Такой подход хорошо работает для широкой аудитории и радиоформата.

LAUD – Lightkeeper: слушайте песню онлайн

LELÉKA – "Рідним"

LELÉKA представляют одну из самых эмоционально теплых композиций отбора. "Рідним" – это песня-посвящение близким людям, дому и корням. Она апеллирует к теме связи с теми, кто формирует нашу идентичность, даже если физически мы далеко.

В композиции ощутимо влияние народной музыки, но поданной очень деликатно и современно. Это не фольклор в чистом виде, а скорее его эмоциональный отголосок. "Рідним" может найти сильный отклик благодаря универсальной теме дома, особенно в европейском контексте.

LELÉKA – "Рідним": слушайте песню онлайн

Mr. Vel – Do or Done

Mr. Vel делает ставку на решительность и движение вперед. Do or Done – это песня о выборе: действовать или остаться на месте. Она звучит как мотивационный манифест, в котором нет места сомнениям.

Трек имеет танцевальный ритм и четкую структуру, что хорошо ложится в формат телевизионного шоу. Основной акцент – на энергии и динамике, а не на сложных метафорах. Do or Done может стать сильным номером при условии эффектной сценической подачи.

Mr. Vel – Do or Done: слушайте песню онлайн

KHAYAT – "Герцы"

KHAYAT возвращается на Нацотбор с песней "Герцы", которая продолжает его линию работы с этническими мотивами. Название композиции отсылает к внутреннему импульсу, ритма, эмоционального пульса, который движет человеком.

Песня сочетает электронное звучание с фольклорными интонациями, создавая почти трансовую атмосферу. "Герцы" – это не просто песня, а ритмическое состояние, которое легко представить на большой сцене с мощной визуальной составляющей. Именно такие этноэксперименты Украина уже не раз успешно показывала на Евровидении.

KHAYAT – "Герцы": слушайте песню онлайн

Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

Jerry Heil – одна из самых ожидаемых участниц финала. Catharticus (Prayer) – это песня-молитва, внутренний монолог и акт очищения. Название трека отсылает к катарсису – эмоциональному освобождению через переживания.

Композиция сочетает академические мотивы, современный продакшн и сильную вокальную драматургию. Здесь важна не только мелодия, но и интонация, паузы, напряжение. Jerry Heil транслирует эту песню как личный и одновременно универсальный опыт – обращение к высшему, к себе и к слушателю.

Jerry Heil – Catharticus (Prayer): слушайте песню онлайн

"ЩукаРыба" – "Моя земля"

Финал Нацотбора будет закрывать группа "ЩукаРыба" с песней "Моя земля". Это композиция о корнях, идентичность и связь с родной землей – тема, которая особенно остро звучит в современном украинском контексте.

Песня базируется на фольклорных мотивах, но подается с энергией и живым характером. "Моя земля" – это не только о территории, но и о чувстве принадлежности, память и силу традиции. Такой финал выглядит символическим и эмоционально насыщенным.

"ЩукаРыба" – "Моя земля": слушайте песню онлайн

Главное о финале Нацотбора-2026