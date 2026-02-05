Цьогорічний Нацвідбір став одним із найрізноманітніших за звучанням: тут є етно, альтернативна електроніка, радіоформатний поп і пісні, що апелюють до особистих та колективних переживань українців. 24 Канал розповість, якими є фіналісти та що саме вони хочуть донести своїми конкурсними композиціями.

Valeriya Force – Open Our Hearts

Valeriya Force відкриватиме фінал Нацвідбору з піснею Open Our Hearts – емоційною поп-композицією, побудованою навколо теми відкритості, співчуття та здатності чути одне одного. Назва треку напряму апелює до головного меседжу – потреби залишатися людяними в часи напруги й викликів.

Музично це сучасний поп із виразною вокальною лінією та поступовим нарощуванням емоції. Пісня не перевантажена складними образами, але працює через універсальність – її легко зрозуміти навіть без глибокого занурення в контекст. Саме така відкритість і може стати ключовою рисою номера на великій сцені.

Valeriya Force – Open Our Hearts: слухайте пісню онлайн

MOLODI – Legends

MOLODI виходять на сцену з композицією Legends, у якій поєднали молодіжний драйв і мотиваційний настрій. Пісня говорить про прагнення залишити після себе слід, не боятися амбіцій і власного шляху – тема, яка добре резонує з молодою аудиторією.

Звучання треку тяжіє до сучасного європейського попу з чітким ритмом і яскравим приспівом. Legends – це радше не інтимна історія, а декларація: про віру в себе, рух уперед і готовність стати "легендою" власного життя. У конкурсному форматі пісня має потенціал завдяки енергії та чіткому меседжу.

MOLODI – Legends: слухайте пісню онлайн

Monokate – TYT

Monokate вносить у Нацвідбір більш камерну й філософську атмосферу. TYT – пісня про присутність у моменті, внутрішній стан і відчуття реальності "тут і зараз". Назва композиції стає ключем до її сенсу – це не про зовнішній світ, а про внутрішній простір людини.

Музично трек мінімалістичний, з електронними текстурами та акцентом на голос і настрій. Це приклад пісні, яка не кричить, а говорить тихо, змушуючи слухача зупинитися й дослухатися. Такий підхід може бути ризикованим у телевізійному шоу, але водночас вигідно вирізняє Monokate серед більш форматних номерів.

Monokate – TYT: слухайте пісню онлайн

The Elliens – Crawling Whispers

The Elliens представляють альтернативний бік Нацвідбору з піснею Crawling Whispers. Це темна, атмосферна композиція, побудована на напрузі, приглушених емоціях і внутрішньому конфлікті. Назва пісні – "повзучі шепоти" – натякає на думки й страхи, які поступово проникають у свідомість.

Звучання треку тяжіє до альтернативної електроніки з кінематографічним ефектом. Тут важливу роль відіграє не лише вокал, а й загальний саунд-дизайн. Crawling Whispers – це радше емоційний стан, ніж класична конкурсна пісня.

The Elliens – Crawling Whispers: слухайте пісню онлайн

LAUD – Lightkeeper

LAUD виходить на Нацвідбір із піснею Lightkeeper, яка тримається на образі світла як символу надії, підтримки та внутрішньої сили. Композиція звучить як звернення до людини, яка здатна "зберігати світло" навіть у темні періоди.

Музично Lightkeeper – це мелодійний поп із чіткою структурою та м'якою емоційною динамікою. Пісня не перевантажена драмою, натомість робить ставку на щирість і зрозумілу емоцію. Такий підхід добре працює для широкої аудиторії та радіоформату.

LAUD – Lightkeeper: слухайте пісню онлайн

LELÉKA – "Рідним"

LELÉKA представляють одну з найбільш емоційно теплих композицій відбору. "Рідним" – це пісня-присвята близьким людям, дому та корінню. Вона апелює до теми зв'язку з тими, хто формує нашу ідентичність, навіть якщо фізично ми далеко.

У композиції відчутний вплив народної музики, але поданої дуже делікатно й сучасно. Це не фольклор у чистому вигляді, а радше його емоційний відгомін. "Рідним" може знайти сильний відгук завдяки універсальній темі дому, особливо в європейському контексті.

LELÉKA – "Рідним": слухайте пісню онлайн

Mr. Vel – Do or Done

Mr. Vel робить ставку на рішучість і рух уперед. Do or Done – це пісня про вибір: діяти або залишитися на місці. Вона звучить як мотиваційний маніфест, у якому немає місця сумнівам.

Трек має танцювальний ритм і чітку структуру, що добре лягає у формат телевізійного шоу. Основний акцент – на енергії та динаміці, а не на складних метафорах. Do or Done може стати сильним номером за умови ефектної сценічної подачі.

Mr. Vel – Do or Done: слухайте пісню онлайн

KHAYAT – "Герци"

KHAYAT повертається на Нацвідбір із піснею "Герци", яка продовжує його лінію роботи з етнічними мотивами. Назва композиції відсилає до внутрішнього імпульсу, ритму, емоційного пульсу, який рухає людиною.

Пісня поєднує електронне звучання з фольклорними інтонаціями, створюючи майже трансову атмосферу. "Герци" – це не просто пісня, а ритмічний стан, який легко уявити на великій сцені з потужною візуальною складовою. Саме такі етноексперименти Україна вже не раз успішно показувала на Євробаченні.

KHAYAT – "Герци": слухайте пісню онлайн

Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

Jerry Heil – одна з найочікуваніших учасниць фіналу. Catharticus (Prayer) – це пісня-молитва, внутрішній монолог і акт очищення. Назва треку відсилає до катарсису – емоційного звільнення через переживання.

Композиція поєднує академічні мотиви, сучасний продакшн і сильну вокальну драматургію. Тут важлива не лише мелодія, а й інтонація, паузи, напруга. Jerry Heil транслює цю пісню як особистий і водночас універсальний досвід – звернення до вищого, до себе й до слухача.

Jerry Heil – Catharticus (Prayer): слухайте пісню онлайн

"ЩукаРиба" – "Моя земля"

Фінал Нацвідбору закриватиме гурт "ЩукаРиба" з піснею "Моя земля". Це композиція про коріння, ідентичність і зв'язок із рідною землею – тема, яка особливо гостро звучить у сучасному українському контексті.

Пісня базується на фольклорних мотивах, але подається з енергією й живим характером. "Моя земля" – це не лише про територію, а й про відчуття приналежності, пам'ять і силу традиції. Такий фінал виглядає символічним і емоційно насиченим.

"ЩукаРиба" – "Моя земля": слухайте пісню онлайн

