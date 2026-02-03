Вечер Евровидения-2026 в Украине состоится в субботу, 7 февраля. Об этом сообщает сайт Суспильне Евровидение.

7 февраля зрителей ждет особое шоу Национального отбора на Евровидение-2026.

Трансляция предшоу стартует в 18:00, а его ведущей будет Анна Тульева. Она расскажет о пути участников нынешнего Нацотбора – от первых шагов до репетиций и выхода на большую сцену в финале. Предшоу покажет трансформации музыкантов и их команд, а также значение Национального отбора для Украины сегодня.

Трансляция финала Нацотбора на Евровидение начнется в 19:00. Его ведущими будут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Это необычный тандем, ведь если Тимур является неизменным комментатором на песенном конкурсе, то Леся будет вести шоу впервые.



Когда состоится Нацотбор / Фото из инстаграма Евровидения Украина

Где смотреть Нацотбор-2026?

Трансляцию финала Нацотбора можно просматривать на разных площадках – от телевидения до радио и интернет-платформ:

Также Национальный отбор можно смотреть на английском языке на ютуб-канале Евровидения Украина. Это неудивительно, ведь еврофаны из разных стран с большим интересом следят именно за украинским Нацотбором.

Отметим, Суспильне сообщило, что также будет транслировать Национальный отбор с переводом на жестовом языке в полноэкранном формате. Исполнять песни будут Лада Соколюк, Анфиса Худашова и Александр Рудик. Переводить диалоги на жестовый язык будет Татьяна Журкова.

Что известно о Национальном отборе-2026?