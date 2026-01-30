24 Канал вирішив пригадати декількох зірок, які "розцвіли" у 90-ті й навіть зуміли зберегти свою популярність.

Українські зірки в 90-ті роки

Віктор Павлік

У юнацтві співак був учасником вокально-інструментального ансамблю, а згодом навіть став художнім керівником вокально-інструментального ансамблю "Еверест".

З 1992 по 1995 рік був частиною колективу "Анна-Марія" у Тернопільській обласній філармонії. Трек "Ти подобаєшся мені" став для артистів особливою "візитівкою". Віктор Павлік досі виконує цю пісню.

Пізніше колектив розпався й співак зайнявся сольною кар'єрою, яка виявилась доволі успішною.

Степан Гіга

Бувши у 7 класі, Степан входив до складу ансамблю "Зелені Карпати". Поступово долучався і до інших музичних колективів – "Стожар" і "Бескиди". Коли розпався останній, то Гіга розпочав роботу над сольним проєктом. Він не тільки робив акцент над власним брендом, а також займався аранжуванням і написанням пісень. Від так було створено студію звукозапису GIGARecords.

У 1995 році випустив свій перший сольний альбом під назвою "Друзі мої", а потім ще два альбоми – "Вулиця Наталі" і "Троянди для вас".

20 лютого 1998 року Гіга став заслуженим артистом України, а 28 грудня 2002 року – народним артистом.

На жаль, 12 грудня 2025 року стало відомо про смерть Степана Гіги. Йому було 66 років.

Павло Зібров

Коли Зіброву було 20 років, він вступив до Київської консерваторії імені Чайковського й вже тоді паралельно працював у Державному естрадно-симфонічному оркестрі України. У 1993 році отримав звання заслуженого артиста України.

Багато кому відомо, що одні з найкращих хітів Павла Миколайовича були створені у співпраці з відомим українським поетом Юрієм Рибчинським.

У 1994 році виконавець разом із дружиною Мариною заснували перший приватний театр пісні імені Павла Зіброва. За два роки було видано наказ про присвоєння співаку звання народного артиста України.

Ірина Білик

Зірка з дитинства мріяла про співочу кар'єру, однак її близькі були переконані, що з цього нічого не видно, адже у них немає жодних впливових зв'язків. Однак 1988 рік став для Білик переломним. Вона розпочала роботу над власним репертуаром, а через рік виступила на фестивалі "Червона рута", а ще через рік стала учасницею колективу "Цей дощ надовго".

У 1995 році вирушила в тур "Нова", де представила перше сольне шоу у Національному палаці, а за рік стала учасницею "Таврійських ігор" і отримала звання заслуженої артистки України.

Олександр Пономарьов

У 90-ті роки Олександр почав брати активну участь у різних співочих конкурсах і фестивалях. "Червона рута-93", "Ялта-96", "Таврійські ігри" – стали визначними у кар'єрі співака. Його все більше почали впізнавати, а популярність набирала обертів.

У 1996 році вийшов перший альбом виконавця – "З ранку до ночі", а за рік – другий альбом "Перша та остання любов".

У 1998 році Олександр став наймолодшим на той час заслуженим артистом України.