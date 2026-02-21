Однак 20 лютого Квітослава та Степан Гіга-молодший дали перше інтерв'ю, де розкрили подробиці. Розмова з дітьми Степана Гіги вийшла на ютуб-каналі ТСН Гламур.
Причиною смерті виконавця став цукровий діабет та інфекція, яку, на жаль, організм Степана Гіги не зміг подолати.
2 з половиною місяці ми боролися, ми намагалися, але сталося те, що сталося. Говорити про це важко, і згадувати, і пережити цей біль. Насправді не віриться дотепер, що все ж таки не змогли ми побороти цю хворобу,
– зізналася Квітослава Гіга.
Донька співака додала, що вони з молодшим братом Степаном до останнього були поруч із татом. Родина була оптимістично налаштована щодо одужання Степана Гіги. Вони багато спілкувалися, будували плани на майбутнє.
Ми були там біля нього в лікарні до останнього. Зайшли до нього. Ну, так сталося. Попросили нас вийти і все,
– пригадала Квітослава Гіга.
Вони зі Степаном додали, що підтримка одне одного допомогла їм пережити біль втрати.
Інтерв'ю з Квітославою та Степаном Гігою: дивіться відео онлайн
Що відомо про похорон Степана Гіги?
- Останні місяці народний артист провів у Львові, тож прощання з ним відбулося в цьому місті.
- Заупокійна служба пройшла у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, а поховали Степана Гігу на Личаківському кладовищі.
- Родина співака організовує великий концерт пам'яті. Він запланований на 28 березня у Палаці спорту в Києві. На події виступлять близько 50 артистів. Серед них – Артем Пивоваров, Злата Огнєвіч, Вася Байдак та багато інших.
- Квітослава та Степан Гіга-молодший наголосили, що будуть продовжувати справу батька.