Ендрю Маунтбеттен-Віндзор – найскандальніший син королеви Єлизавета II та принца Філіпа. Доволі одіозною є і його колишня дружина – Сара Фергюсон. Що відомо про їхні стосунки та розлучення, розповість 24 Канал.

Що відомо про шлюб Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та Сари Фергюсон?

У 1985 році Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та Сару Фергюсон познайомила принцеса Діана. Закохані одружилися 23 липня 1986 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Після весілля королева Єлизавета II надала подружжю титули герцога та герцогині Йоркських.

Весілля Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та Сари Фергюсон / Фото Getty Images

8 серпня 1988 року в Ендрю та Сари народилася перша донька – принцеса Беатріс. А 23 березня 1990 року на світ з'явилася принцеса Євгенія. Вони займають 9 і 12 місце в черзі на успадкування британського престолу.

Коли й чому вони розлучились?

Після майже шести років шлюбу, у березні 1992, Ендрю та Сара розійшлися. Головною причиною жінка називала вимоги військово-морської кар'єри чоловіка. Пізніше в інтерв'ю Harper's Bazaar Фергюсон зізналася, що вони бачились лише 40 днів на рік протягом перших п'яти років подружнього життя.

30 травня 1996 року герцог і герцогиня Йоркські офіційно розлучилися, щоб Фергюсон могла будувати кар'єру.

Я не хотіла розлучення, але була змушена через обставини. Я хотіла працювати. Принцесі королівського дому не годиться займатися комерцією, тому ми з Ендрю вирішили офіційно оформити розлучення, щоб я могла піти та знайти роботу,

– розповідала вона.

Протягом багатьох років Ендрю та Сара залишалися близькими друзями та разом виховували доньок. Після розлучення Фергюсон продовжувала жити в сімейному будинку – Royal Lodge у Віндзорі. Ба більше, вона навіть підтримувала колишнього чоловіка на тлі звинувачень, висунутих через його зв'язки з Джеффрі Епштейном.

Сара Фергюсон та Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / Фото Getty Images

Скандальні фото Сари Фергюсон і Джона Браяна

У серпні 1992 року газета Daily Mirror таємно опублікувала фотографії, зроблені на віллі для відпочинку в Сен-Тропе. На світлинах фінансовий радник Джон Браян цілує пальці ніг Сари Фергюсон, поки вона засмагає топлес. На той момент жінка ще офіційно не розлучилась з Ендрю, тож спалахнув справжній скандал.

На фотографіях також видно, як Сара та Джон цілуються, обіймаються та граються у басейні. На одному знімку дворічна принцеса Євгенія дивиться, як Браян цілує її маму в губи.

Зауважимо! Скандальні фото можна переглянути за посиланням.

Скандальні фотографії були опубліковані вранці, коли Сара Фергюсон перебувала в Балморалі з іншими членами королівської родини. Королівський письменник Річард Кей стверджував, що до того отримав повідомлення на пейджер від принцеси Діани, в якому йшлося: "Рудоволоса потрапила у біду".

Фергюсон поспішно покинула шотландський будинок для відпочинку вранці та поїхала до аеропорту Абердина разом зі своїми дітьми та нянею. Проте коли жінка прибула до будинку в Сурреї, їй ніхто не зміг відкрити ворота. Крім того, на неї вже чекали фотографи та репортери.

Втрата титулу та виїзд з Royal Lodge

Раніше Сара Фергюсон обіцяла підтримувати свого колишнього чоловіка, проте на фоні останніх скандалів дистанціювалась від нього. Вона, зокрема, досі не прокоментувала його вчорашній арешт.

У жовтні 2025 року король Чарльз III позбавив свого брата титулу, після чого той став відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. Фергюсон також перестала використовувати титул герцогині Йоркської.

На початку лютого 2026 року колишній принц виїхав з особняка Royal Lodge у Віндзорі. Він тимчасово проживає у Вуд-Фарм. У грудні джерело повідомляло журналу HELLO, що Сара не переїжджатиме разом зі своїм колишнім чоловіком до Норфолка.

Вона підтримувала його всі ці роки, але тепер готова розправити крила. Вона не переїжджатиме з ним до нового будинку в маєтку Сандрінгем. Однак вона не переїжджатиме до будинку Беатріс у Котсуолдсі. Будинок Євгенії в Португалії є одним із претендентів, поки вона шукає собі житло,

– сказав інсайдер.

У грудні видання People писало, що колишня дружина Ендрю шукає житло у Віндзорі. Ходили чутки, що Фергюсон планує провести деякий час закордоном. Наразі її місце перебування невідоме.