Про це повідомляє Sky News. Брат короля Чарльза III переїжджає до графства Норфолк.

Зараз Ендрю Маунтбеттен-Віндзор проживає в будинку у Sandringham Estate у Норфолку. Це його тимчасове житло. У найближчі місяці переїзд продовжиться – як тільки будуть ухвалення остаточні рішення.

У жовтні минулого року Букінгемський палац заявив, що король Чарльз III розпочав процес позбавлення титулу, звання та почестей свого брата через звинувачення у зв'язках із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Royal Lodge – 30-кімнатний особняк у Віндзорі, де Ендрю мешкав понад 20 років. З'ясувалося, що він платив peppercorn rent – це юридичний термін, який означає, що технічно оренда існує, тому договір дійсний, але вона є номінальною – часто 1 фунт стерлінгів на рік або навіть взагалі нічого.

Що цьому передувало?