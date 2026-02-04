Про це повідомляє Sky News. Брат короля Чарльза III переїжджає до графства Норфолк.
Теж цікаво Принц Едвард зробив рідкісну заяву про зв'язок брата зі скандальною справою Епштейна
Зараз Ендрю Маунтбеттен-Віндзор проживає в будинку у Sandringham Estate у Норфолку. Це його тимчасове житло. У найближчі місяці переїзд продовжиться – як тільки будуть ухвалення остаточні рішення.
У жовтні минулого року Букінгемський палац заявив, що король Чарльз III розпочав процес позбавлення титулу, звання та почестей свого брата через звинувачення у зв'язках із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
Royal Lodge – 30-кімнатний особняк у Віндзорі, де Ендрю мешкав понад 20 років. З'ясувалося, що він платив peppercorn rent – це юридичний термін, який означає, що технічно оренда існує, тому договір дійсний, але вона є номінальною – часто 1 фунт стерлінгів на рік або навіть взагалі нічого.
Що цьому передувало?
У коментарі BBC адвокат Бред Едвардс, який представляє другу жертву Джеффрі Епштейна, розповів що фінансист відправив її до Великої Британії для сексуального контакту з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором. Вони нібито зустрілися у його колишній резиденції Royal Lodge у 2010 році.
За словами адвоката, жінка не є британкою, і на той момент їй було близько 20 років.
Речник поліції долини Темзи заявив, що їм відома вищезгадана інформація. Однак, за його словами, ні адвокат, ні його клієнтка наразі не зверталися до них.
"Ми оцінюємо цю інформацію відповідно до наших встановлених процедур. Ми надзвичайно серйозно ставимося до будь-яких повідомлень про сексуальні злочини та закликаємо всіх, хто має інформацію, звертатися", – наголосив речник поліції долини Темзи.
Останні повідомлення Ендрю не коментував. Раніше Вірджинія Джуффре звинуватила його у сексуальному насильстві, проте брат короля Великої Британії це заперечував.
У 2021 році Вірджинія подала проти колишнього принца цивільний позов. Вона врегулювала справу у 2022 році – Ендрю здійснив фінансову виплату. Джуффре покінчила життя самогубством 25 квітня 2025 року.