Про це повідомляє Sky News. Брат короля Чарльза III переїжджає до графства Норфолк.

Зараз Ендрю Маунтбеттен-Віндзор проживає в будинку у Sandringham Estate у Норфолку. Це його тимчасове житло. У найближчі місяці переїзд продовжиться – як тільки будуть ухвалення остаточні рішення.

У жовтні минулого року Букінгемський палац заявив, що король Чарльз III розпочав процес позбавлення титулу, звання та почестей свого брата через звинувачення у зв'язках із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Royal Lodge – 30-кімнатний особняк у Віндзорі, де Ендрю мешкав понад 20 років. З'ясувалося, що він платив peppercorn rent – це юридичний термін, який означає, що технічно оренда існує, тому договір дійсний, але вона є номінальною – часто 1 фунт стерлінгів на рік або навіть взагалі нічого.

Що цьому передувало?

  • У коментарі BBC адвокат Бред Едвардс, який представляє другу жертву Джеффрі Епштейна, розповів що фінансист відправив її до Великої Британії для сексуального контакту з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором. Вони нібито зустрілися у його колишній резиденції Royal Lodge у 2010 році.

  • За словами адвоката, жінка не є британкою, і на той момент їй було близько 20 років.

  • Речник поліції долини Темзи заявив, що їм відома вищезгадана інформація. Однак, за його словами, ні адвокат, ні його клієнтка наразі не зверталися до них.

  • "Ми оцінюємо цю інформацію відповідно до наших встановлених процедур. Ми надзвичайно серйозно ставимося до будь-яких повідомлень про сексуальні злочини та закликаємо всіх, хто має інформацію, звертатися", – наголосив речник поліції долини Темзи.

  • Останні повідомлення Ендрю не коментував. Раніше Вірджинія Джуффре звинуватила його у сексуальному насильстві, проте брат короля Великої Британії це заперечував.

  • У 2021 році Вірджинія подала проти колишнього принца цивільний позов. Вона врегулювала справу у 2022 році – Ендрю здійснив фінансову виплату. Джуффре покінчила життя самогубством 25 квітня 2025 року.