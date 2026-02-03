Інтерес до принца знову зріс після того, як в опублікованих документах Епштейна з’явилося фото Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Молодший син королеви Єлизавети II, принц Едвард, виступаючи на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї вперше висловився про зв'язок його брата з Епштейном. Про це повідомило видання Express.

Принц Едвард відповів на питання журналістки CNN Елені. Вона запитала, як він почувається після кількох днів "дуже неприємних" заголовків про Епштейна, які стосуються "його особисто".

Що ж, з усією добротою у світі. Я не впевнений, що ця аудиторія хоч скількись зацікавлена в цьому. Усі прийшли сюди, щоб послухати про освіту, про розв'язання проблем майбутнього, але ні, я думаю, дуже важливо завжди пам'ятати про жертви й про те, хто ж є жертвою у всій цій ситуації?,

– сказав принц Едвард.

Що відомо про причетність принца Ендрю до справи Епштейна?