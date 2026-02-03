Інтерес до принца знову зріс після того, як в опублікованих документах Епштейна з’явилося фото Ендрю Маунтбеттена-Віндзора. Молодший син королеви Єлизавети II, принц Едвард, виступаючи на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї вперше висловився про зв'язок його брата з Епштейном. Про це повідомило видання Express.
Принц Едвард відповів на питання журналістки CNN Елені. Вона запитала, як він почувається після кількох днів "дуже неприємних" заголовків про Епштейна, які стосуються "його особисто".
Що ж, з усією добротою у світі. Я не впевнений, що ця аудиторія хоч скількись зацікавлена в цьому. Усі прийшли сюди, щоб послухати про освіту, про розв'язання проблем майбутнього, але ні, я думаю, дуже важливо завжди пам'ятати про жертви й про те, хто ж є жертвою у всій цій ситуації?,
– сказав принц Едвард.
Що відомо про причетність принца Ендрю до справи Епштейна?
- Відомо, що принц Ендрю дружив з Епштейном.
- Вірджинія Джуффре звинувачувала принца та фінансиста в сексуальному насильстві. Зокрема, у посмертних мемуарах вона заявила, що в підлітковому віці вона тричі мала с*кс з принцом Ендрю.
- Сам принц заперечував цю інформацію. У квітні 2025 року дівчина покінчила життя самогубством.
- Нещодавно принц Ендрю знову з'явився у скандальних файлах Епштейна. Зокрема, оприлюднили фото, де він стоїть на колінах біля жінки, що лежить на підлозі.
- Крім того, у відкритому доступі з'явилися електронні листи від 11 та 12 серпня 2010 року. Вони вказують, що Епштейн хотів познайомити користувача під ніком The Duke ("Герцог") з 26-річною росіянкою. Підозрюють, що мова йшла саме про принца Ендрю.
- Ще один документ із 2020 року свідчить, що влада США хотіла допитати Ендрю. Правоохоронці мали підозри, що він міг бути свідком або навіть учасником сексуальних злочинів Епштейна та його спільниці Гіслайн Максвелл. Максвелл вербувала жінок і дівчат для Епштейна.
- Через цей скандал принца позбавили королівського титулу. Від 30 жовтня 2025 року його офіційно називають Ендрю Маунтбеттен-Віндзор і він більше не має статусу принца у британській королівській родині.