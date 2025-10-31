У четвер Букінгемський палац заявив, що брат короля тепер буде відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор. Пише 24 Канал з посиланням на BBC.
До речі Брат короля Чарльза III зрікся титулу через скандал
Раніше Ендрю відмовився від інших своїх королівських титулів, зокрема від титулу герцога Йоркського, через звинувачення у зв'язках із фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
У посмертних мемуарах Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала принца Ендрю та Джефрі Епштейна в сексуальному насильстві, заявила, що у підлітковому віці тричі займалася сексом з братом короля, однак він завжди це заперечував.
Родина Джуффре сказала, що вона "здолала британського принца своєю правдивістю та надзвичайною мужністю". Жінка покінчила життя самогубством у квітні 2025 року, писало The Guardian.
У заяві Букінгемського палацу йдеться, що король "розпочав офіційний процес позбавлення титулу, звання та почестей принца Ендрю" і що "надійшло офіційне повідомлення про відмову від оренди" Royal Lodge. Чоловіка переселять до приватного помешкання в маєтку Сандрінгем, яке фінансує Чарльз.
Ці зауваження вважаються необхідними, попри те, що він продовжує заперечувати звинувачення проти нього,
– йдеться у заяві.
Палац також висловив підтримку жертвам "будь-яких форм насильства".
Доньки Ендрю, Євгенія та Беатріс збережуть титули принцес, а його колишня дружина Сара Фергюсон також переїде Royal Lodge. Водночас брат короля досі залишається восьмим у черзі на британський престол.
Що цьому передувало?
Скандал навколо зв'язків принца Ендрю з Джеффрі Епштейном знову розгорівся через звинувачення у сексуальному насильстві, опубліковані в мемуарах Вірджинії Джуффре.
Брат короля завжди заперечував ці звинувачення. Однак на початку жовтня знову з'явилися електронні листи від 2011 року, які свідчать, що Ендрю спілкувався з Джеффрі через кілька місяців після того, як стверджував, що їхня дружба закінчилась.
Цього тижня стало відомо, що Ендрю приймав Епштейна у Royal Lodge, коли його донька Беатріс святкувала день народження у 2006 році. Це сталося через два місяці після того, у США видали орден на арешт Джеффрі за сексуальне насильство над неповнолітньою.