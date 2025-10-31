Історикиня Сіднейського університету Сінді МакКрірі пояснила, як це стало можливим. Пише 24 Канал з посиланням на видання The Conversation.

До теми Король Чарльз III позбавив титулу свого брата Ендрю

За словами експертки, монарх має повноваження видавати патентну грамоту (letters patent) — офіційний документ, що надає певній особі права, привілеї або титули. Водночас так само він може і відкликати ці грамоти, тобто позбавити когось титулів чи прав. Саме це і зробив король Чарльз ІІІ з принцом Ендрю.

Для довідки! Принц Ендрю – не єдиний, хто втратив титул. Після розлучення принца Чарльза та принцеси Діани, вона більше не могла користуватися звертанням "Її Високість". Те саме сталося із Сарою Фергюсон, колишньою дружиною принца Ендрю.

Додамо, що на початку жовтня принц Ендрю офіційно відмовляється від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак. Про це тоді писало видання BBC.

Чому принц Ендрю втратив свої титули?