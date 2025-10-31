Історикиня Сіднейського університету Сінді МакКрірі пояснила, як це стало можливим. Пише 24 Канал з посиланням на видання The Conversation.
До теми Король Чарльз III позбавив титулу свого брата Ендрю
За словами експертки, монарх має повноваження видавати патентну грамоту (letters patent) — офіційний документ, що надає певній особі права, привілеї або титули. Водночас так само він може і відкликати ці грамоти, тобто позбавити когось титулів чи прав. Саме це і зробив король Чарльз ІІІ з принцом Ендрю.
Для довідки! Принц Ендрю – не єдиний, хто втратив титул. Після розлучення принца Чарльза та принцеси Діани, вона більше не могла користуватися звертанням "Її Високість". Те саме сталося із Сарою Фергюсон, колишньою дружиною принца Ендрю.
Додамо, що на початку жовтня принц Ендрю офіційно відмовляється від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак. Про це тоді писало видання BBC.
Чому принц Ендрю втратив свої титули?
- Його ім'я фігурувало у справі американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого раніше засудили за сексуальне насильство над неповнолітніми й звинуватили у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.
- Одна з жінок – Вірджинія Джуффре – у своїх мемуарах заявила, що в підлітковому віці тричі мала інтим з братом короля
- Водночас Ендрю заперечував ці звинувачення проти себе.