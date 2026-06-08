Та допоки не відбулось чергових подій, 24 Канал розповість, як наразі виглядає лінія права на трон серед членів королівської родини.

До теми Принцеса Анна прийшла на весілля сина в капелюсі, якому понад 45 років

Принц Вільям

Першим на трон у черзі є Вільям Артур Філіп Луї, який є найстаршим сином Чарльза III і покійної принцеси Діани. Вільям навчався у знаменитому Ітонському коледжі та Сент-Ендрюському університеті в Шотландії за спеціальністю "історія мистецтв" та "географія", а також пройшов курс у Королівській військовій академії.

Принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Уельський перебуває у шлюбі з Кейт Міддлтон. У подружжя є троє дітей. У випадку сходження на трон, Кейт стане королевою-консорт.

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Принц Вільям з сім'єю / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Джордж – принц Уельський

Син принца Вільяма і принцеси Кейт може зійти на трон у тому випадку, коли помруть його дідусь та батько. Хлопчику незабаром виповниться 13 років.

Джордж разом із молодшими братом і сестрою – принцесою Шарлоттою та принцом Луї – навчається у приватній школі Lambrook.

Принц Джордж / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Шарлотта – принцеса Уельська

Повне ім'я принцеси – Шарлотта Елізабет Діана. У такому виборі батьки вшанували бабусю, принцесу Діану, і прабабусю, королеву Єлизавету II.

Якось видання Mirror писало, що у дівчинки є прізвисько. Кейт Міддлтон розповіла, що доньку називають не Шарлоттою, а Лотті.

Зазначимо, що стать королівського нащадка не впливає на порядок черги у лінії спадкоємництва трону. Шарлотта – перша британська принцеса, яка стоїть "у черзі" вище за брата.

Принцеса Шарлотта / Фото Getty Images

Луї – принц Уельський

Принц Луї став третьою дитиною для Кейт Міддлтон і принца Вільяма у 2018 році. Він народився на світ у лікарні Святої Марії в Лондоні. Для покійної королеви Єлизавети II Луї став шостим правнуком, а для короля Чарльза III – третім онуком.

Син герцогів є четвертим у черзі на британський престол і першим британським принцом, який у лінії успадкування йде після сестри.

Принц Луї / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Принц Гаррі

Молодший брат принца Вільяма посідає п'яте місце у лінії права на трон. Принц Гаррі у 2018 році одружився з акторкою Меган Маркл. У них народилось двоє дітей – син Арчі та донька Лілібет.

У 2020 році подружжя заявило, що хоче відмовитись від своїх королівських обов'язків. Через це вони втратили право представляти королеву чи короля, однак принц Гаррі все ж залишається у черзі на престол, бо є нащадком Єлизавети II.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty images

Принц Арчі Маунтбеттен-Віндзор

Син принца Гаррі та Меган Маркл посідає шосту сходинку. Хлопчик не міг отримати автоматично титул принца, однак король Чарльз III надав йому цей статус.

Родина принца Гаррі / Фото з інстаграму Меган Маркл

Принцеса Лілібет Сассекська

Дівчинка народилась у 2021 році у США. Лілібет має два громадянства – американське та британське.

Лілібет Діана / Фото з інстаграму Місана Гаррімана

Експринц Ендрю

Як відомо, ще у 2019 році брат короля відійшов від своїх публічних королівських обов'язків через зв'язок із Джеффрі Епштейном.

Вірджинія Джуффре, яка стала однією з жертв, стверджувала, що колишній принц Ендрю примусив її до сексу, коли їй було всього 17 років. На жаль, постраждала наклала на себе руки.

У січні 2022 року королева Єлизавета II позбавила свого сина військових титулів та почесних звань. У жовтні 2025 року Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського, хоча й неодноразово заперечував будь-які правопорушення. Пізніше король Чарльз III позбавив брата титулу принца.

Наразі він зберігає своє місце у праві на королівський престол, однак обговорюється розгляд законопроєкту, який має на меті взагалі виключити його з лінії престолонаступництва.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / Фото Getty Images

Принцеса Беатріс

Донька колишнього принца Ендрю є на дев'ятому місці у списку. Вона вивчала історію та дизайн у коледжі Goldsmiths Лондонського університету, а у 2020 році вийшла заміж за Едоардо Мапеллі Моцці на скромному весіллі, що відбулося в час пандемії.

Принцеса Беатріс / Фото Getty Images

На двох наступних сходинках перебувають її діти – Сієнна Мапеллі Моцці та Афіна Елізабет Роуз.

Принцеса Євгенія

Ще одна донька колишнього принца йде у списку після старшої сестри та племінників. З майбутнім чоловіком племінниця Чарльза III познайомилась у 2010 році, а весілля відбулось аж у 2018 році.

На святкуванні було близько 850 гостей, які включали членів королівської родини та зірок шоубізнесу.

Принцеса Євгенія з чоловіком / Фото Getty Images

Наступними у черзі на престол є сини принцеси – Август та Ернест. Крім того, Євгенія втретє перебуває при надії. Дитина має народитись влітку.

Далі у лінії престолонаступництва є принц Едвард та його син і донька, принцеса Анна та інші члени королівської сім'ї.