Но пока не произошло очередных событий, 24 Канал расскажет, как сейчас выглядит линия права на трон среди членов королевской семьи.

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Принц Уильям

Первым на трон в очереди является Уильям Артур Филипп Луи, который является старшим сыном Чарльза III и покойной принцессы Дианы. Уильям учился в знаменитом Итонском колледже и Сент-Эндрюсском университете в Шотландии по специальности "история искусств" и "география", а также прошел курс в Королевской военной академии.

Принц Уильям / Фото из инстаграма королевской семьи

Принц Уэльский состоит в браке с Кейт Миддлтон. У супругов есть трое детей. В случае восхождения на трон, Кейт станет королевой-консорт.

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Принц Уильям с семьей / Фото из инстаграма королевской семьи

Джордж – принц Уэльский

Сын принца Уильяма и принцессы Кейт может взойти на трон в том случае, когда умрут его дедушка и отец. Мальчику вскоре исполнится 13 лет.

Джордж вместе с младшими братом и сестрой – принцессой Шарлоттой и принцем Луи – учится в частной школе Lambrook.

Принц Джордж / Фото из инстаграма королевской семьи

Шарлотта – принцесса Уэльская

Полное имя принцессы – Шарлотта Элизабет Диана. В таком выборе родители почтили бабушку, принцессу Диану, и прабабушку, королеву Елизавету II.

Как-то издание Mirror писало, что у девочки есть прозвище. Кейт Миддлтон рассказала, что дочь называют не Шарлоттой, а Лотти.

Отметим, что пол королевского потомка не влияет на порядок очереди в линии наследования трона. Шарлотта – первая британская принцесса, которая стоит "в очереди" выше брата.

Принцесса Шарлотта / Фото Getty Images

Луи – принц Уэльский

Принц Луи стал третьим ребенком для Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2018 году. Он родился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне. Для покойной королевы Елизаветы II Луи стал шестым правнуком, а для короля Чарльза III – третьим внуком.

Сын герцогов является четвертым в очереди на британский престол и первым британским принцем, который в линии наследования идет после сестры.

Принц Луи / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Принц Гарри

Младший брат принца Уильяма занимает пятое место в линии права на трон. Принц Гарри в 2018 году женился на актрисе Меган Маркл. У них родилось двое детей – сын Арчи и дочь Лилибет.

В 2020 году супруги заявили, что хотят отказаться от своих королевских обязанностей. Из-за этого они потеряли право представлять королеву или короля, однако принц Гарри все же остается в очереди на престол, потому что является потомком Елизаветы II.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty images

Принц Арчи Маунтбеттен-Виндзор

Сын принца Гарри и Меган Маркл занимает шестую строчку. Мальчик не мог получить автоматически титул принца, однако король Чарльз III предоставил ему этот статус.

Семья принца Гарри / Фото из инстаграма Меган Маркл

Принцесса Лилибет Сассекская

Девочка родилась в 2021 году в США. Лилибет имеет два гражданства – американское и британское.

Лилибет Диана / Фото из инстаграма Мисана Гарримана

Экспринц Эндрю

Как известно, еще в 2019 году брат короля отошел от своих публичных королевских обязанностей из-за связи с Джеффри Эпштейном.

Вирджиния Джуффре, которая стала одной из жертв, утверждала, что бывший принц Эндрю принудил ее к сексу, когда ей было всего 17 лет. К сожалению, пострадавшая покончила с собой.

В январе 2022 года королева Елизавета II лишила своего сына военных титулов и почетных званий. В октябре 2025 года Эндрю отказался от титула герцога Йоркского, хотя и неоднократно отрицал любые правонарушения. Позже король Чарльз III лишил брата титула принца.

Сейчас он сохраняет свое место в праве на королевский престол, однако обсуждается рассмотрение законопроекта, который имеет целью вообще исключить его из линии престолонаследия.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / Фото Getty Images

Принцесса Беатрис

Дочь бывшего принца Эндрю находится на девятом месте в списке. Она изучала историю и дизайн в колледже Goldsmiths Лондонского университета, а в 2020 году вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци на скромной свадьбе, состоявшейся во время пандемии.

Принцесса Беатрис / Фото Getty Images

На двух следующих ступеньках находятся ее дети – Сиенна Мапелли Моцци и Афина Элизабет Роуз.

Принцесса Евгения

Еще одна дочь бывшего принца идет в списке после старшей сестры и племянников. С будущим мужем племянница Чарльза III познакомилась в 2010 году, а свадьба состоялась аж в 2018 году.

На праздновании было около 850 гостей, которые включали членов королевской семьи и звезд шоу-бизнеса.

Принцесса Евгения с мужем / Фото Getty Images

Следующими в очереди на престол являются сыновья принцессы – Август и Эрнест. Кроме того, Евгения в третий раз находится в положении. Ребенок должен родиться летом.

Далее в линии престолонаследия есть принц Эдвард и его сын и дочь, принцесса Анна и другие члены королевской семьи.