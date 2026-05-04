Счастливой новостью поделилась принцесса Евгения на своей странице в инстаграме. Племянница монарха опубликовала трогательное семейное фото.

Она показала двух сыновей, которые держат в руках снимок с УЗИ. Совсем скоро 5-летний Август и 2-летний Эрнест станут старшими братьями.

Принцесса Евгения объявила, что малыш родится в 2026 году. Пол ребенка пока неизвестен.



Дети принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк с большой радостью сообщают, что ожидают третьего общего ребенка, который должен родиться этим летом. Август и Эрнест также очень радуются появлению еще одного братика или сестрички в семье", – поделились на странице королевской семьи.

Королю уже сообщили известие – он "в восторге" от этой новости.

Какова история любви принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка?

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились во время отдыха в Швейцарии. По их словам, это была любовь с первого взгляда. В июне 2011 они впервые вышли в свет как пара на Royal Ascot. Впоследствии длительное время поддерживали отношения на расстоянии.

В октябре 2018 года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это произошло через несколько месяцев после помолвки.

В сентябре 2020 супруги объявили, что ждут первенца. В феврале 2021 у них родился сын Август Филипп Хоук Бруксбэнк. В мае 2023 семья пополнилась вторым ребенком – сыном Эрнестом.

Сейчас принцесса Евгения и ее сестра, принцесса Беатрис, не слишком активны в публичном пространстве. Все из-за скандала вокруг их отца, бывшего принца Эндрю. Женщины даже не посещали пасхальную службу.