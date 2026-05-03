По случаю праздника на странице Кенсингтонского дворца традиционно опубликовали новый портрет именинницы. Но впоследствии в сети появилось и неожиданное видео с принцессой Шарлоттой.
В ролике собраны редкие кадры с принцессой Шарлоттой. В одном из отрывков она гладит домашних любимцев семьи. Это двое кокер-спаниелей Орла и Отто.
Также в видео показали, как дочь принца и принцесса Уэльских играет в крикет, составляет сообщения из ракушек на пляже и бегает босиком.
Спасибо за замечательные поздравления с днем рождения принцессы Шарлотты. Сегодня ей 11 лет,
– говорится в подписи к видео.
Интересные факты о принцессе Шарлотте
- Принцесса Шарлотта – второй ребенок принца Уильяма и Кейт.
- У нее есть старший брат, 12-летний принц Джордж, и младший брат – 8-летний принц Луи.
- Сейчас занимает третье место в линии наследования британского престола.
Осенью прошлого года принц Уильям в сериале The Reluctant Traveler With Eugene Levy рассказывал, что девочка любит прыгать на батуте и играть в нетбол. В январе 2026 года Кейт Миддлтон поделилась, что ее дочь очень активна и много занимается спортом.