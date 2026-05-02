Принц и принцесса Уэльские поздравили дочь с 11-летием на своей странице в инстаграме.

На фотографии, опубликованной Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, принцесса Шарлотта позирует на природе и широко улыбается. Девочка одета в свитер в красно-черную полоску и синие джинсы.

Как пишет BBC, Шарлотту сфотографировал фотограф Мэтт Портеус во время пасхальных каникул королевской семьи в Корнуолле. На фотографии заметно, что девочка похожа на своего отца.

Поздравляем Шарлотту с 11-летием!,

– говорится в заметке.

Принцессе Шарлотте – 11 лет / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Напомним, что 29 апреля принц и принцесса Уэльские отпраздновали 15-ю годовщину брака. По случаю праздника они поделились семейным фото, на котором изображены с тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи, а также с двумя собаками Орлой и Отто. Снимок сделан Мэттом Портеусом в тот же период.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Джордж, Шарлотта и Луи / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Что известно о принцессе Шарлотте?

Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в больнице Святой Марии в Паддингтоне. Она стала пятой правнучкой королевы Елизаветы II и второй внучкой короля Чарльза III.

Шарлотта – второй ребенок в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Она имеет двух братьев: 12-летнего Джорджа и 8-летнего Луи. Девочка – третья в очереди на британский престол.