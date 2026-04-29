По случаю праздничного дня принц Уильям и принцесса Кейт опубликовали новый семейный портрет на своей странице в инстаграме.

К слову В роскошных розовых платьях: Камилла и Мелания Трамп поразили образами на ужине в Белом доме

Супруги сделали фотографию в приморском графстве Корнуолл на Пасху, пишет The Telegraph. Расслабленные и счастливые супруги позируют лежа на траве, щурясь от весеннего солнца.

Рядом с ними – их дети: 12-летний принц Джордж, 10-летняя принцесса Шарлотта и 8-летний принц Луи. Они улыбаются и обнимаются. Это неформальное фото сделал Мэтт Портеус.

Празднуем 15 лет брака,

– пишет под снимком.



Семья принца и принцессы Уэльских / Фото из инстаграма королевской семьи

Рядом с семьей – их домашние любимцы. У принца Уильяма изображен черный кокер-спаниель Орла и шоколадный молодой щенок – пока его кличка неизвестна.

История любви принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились впервые во время учебы в Сент-Эндрюсском университете Шотландии. Сначала они дружили, а впоследствии у пары возникли романтические чувства. В 2010 году Уильям и Кэтрин объявили о помолвке.

29 апреля 2011 года принц Уильям и Кейт сыграли торжественную церемонию свадьбы в Вестминстерском аббатстве. Бракосочетание отмечали на международном уровне, а за церемонией наблюдали миллионы людей.

В 2013 году у супругов родился первенец – принц Джордж. Через два года на свет появилась принцесса Шарлотта, а в 2018 – принц Луи. К слову, недавно младший сын недавно самый младший сын праздновал день рождения – 23 апреля ему исполнилось 8 лет.