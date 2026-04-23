Для покойной королевы Елизаветы II Луи стал шестым правнуком, а для короля Чарльза III – третьим внуком. Как известно, сын герцогов является четвертым в очереди на британский престол, пишет 24 Канал.

Когда принц был еще совсем младенцем, то его семья сделала немало милых фото, чтобы сохранить память о детстве маленького принца. На кадрах можно увидеть, что Луи всегда улыбался и был очень любознательным.

Когда мальчик подрос, то стал настоящим любимцем публики. Разве кто-то не видел, как Луи не мог усидеть на одном месте, искренне демонстрировал свои эмоции, а не сдержанный этикет, а также позволял себе делать забавные гримасы. Фото и видео с ним очень часто становятся вирусными в сети.

А вот так мальчик выглядел в 6 лет. Это фото сделала сама Кейт Миддлтон.

На 7-й день рождения младший сын королевской четы позировал в лесу Норфолка. На фотографии заметно, что "королю мемов" не хватает передних зубов. Из-за этого изображение выглядит еще более забавным.

А это уже совсем новое фото маленького принца. Заметно, что Луи повзрослел. Издание HELLO пишет, что поскольку день рождения принца пришелся на четверг, он, вероятно, отпразднует его с друзьями в школе Ламбрук в Беркшире, где учится вместе с братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. А вечером семья отпразднует 8-летие Луи в узком кругу в своем доме в Виндзоре.

Вскоре день рождения будет праздновать и сестра Луи – принцесса Шарлотта. Девочке исполнится 11 лет 11 мая.