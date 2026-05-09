Для мероприятия принцесса Уэльская выбрала элегантный образ в светлых весенних оттенках. Подробно об этом ее look написало модное издание ELLE.

Фото с события появились на официальной инстаграм-странице принца и принцессы Уэльских.

Принцесса и принц Уэльские во время садовой вечеринки в Букингемском дворце/ Скриншот с инстаграм-сторис

Из публикации видно, что Кейт Миддлтон выбрала кремовое платье от Self-Portrait, которое соединило классический стиль с женственными деталями. Верх платья напоминал приталенный жакет с длинными рукавами, черными пуговицами, тонким ремешком на талии и декоративным цветком на плече. Легкая плиссированная юбка в мелкий черный горошек добавляла образу романтичности и легкости.

Образ принцесса дополнила винтажной шляпкой Mitzi Lorenz в черно-белой гамме, плетеным клатчем Forever New и браслетом из жемчуга, который когда-то принадлежал принцессе Диане. Отдельное внимание привлекли серьги Bahrain Pearl Drop Earrings из коллекции королевы Елизаветы II.

Кейт Миддлтон на садовой вечеринке в Букингемском дворце / Фото Getty images

Обувь Кейт выбрала от Ralph Lauren – кожаные туфли-лодочки теплого карамельно-коричневого оттенка. Именно эта модель в последнее время стала одной из ее любимых для официальных выходов, как писало издание Women's Wear Daily.

Обувь как у Кейт Миддлтон / Фото Ralph Lauren

Что такое садовые вечеринки в Букингемском дворце?

Садовые вечеринки в Букингемском дворце – одна из традиций британской королевской семьи. На таких мероприятиях члены монаршей семьи встречаются с гостями, которых приглашают за вклад в развитие общин, благотворительность, волонтерство или дипломатическую службу.

В этом году принц и принцесса Уэльские вместе с другими членами королевской семьи провели вторую садовую вечеринку сезона. Первую ранее организовали король Чарльз III и королева Камилла.

В пятницу на прием в Букингемский дворец пригласили около восьми тысяч гостей из разных уголков Великобритании и мира. Во время мероприятия они имели возможность пообщаться с членами королевской семьи, а также насладиться традиционным чаепитием с десертами и пирожными.