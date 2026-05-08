Во время шоу артистка приняла участие в установлении рекорда Украины – она стояла в планке почти два часа. Трансляцию события опубликовали на ютуб-канале BADstreet Boys.

По словам ведущих, Тина Кароль продержалась в планке 1 час 54 минуты. Для этого на локации обустроили отдельное место, где певица находилась параллельно с выступлениями участников шоу. Время от времени она выходила на связь с ведущими, комментировала то, что происходит на сцене, и делилась впечатлениями. В шоу также пригласили представителя Книги рекордов Украины, который должен был фиксировать достижения.

Тина Кароль стоит в планке во время "Нашебачення" / Скриншот с видео

В конце выступления певице даже вручили диплом.

Диплом Тины Кароль за стояние в планке / Скриншот с видео

Ведущий шоу Фима Константиновский со сцены объявил, что это якобы новый рекорд Украины – 1 час 54 минуты в планке. После этого слово взял представитель Книги рекордов Украины, который сначала говорил официальным тоном, а потом в шутку заявил, что вся история была частью шоу.

Как официальный человек – представитель Книги рекордов Украины – официально заявляю, что это все п**дьож,

– сказал он.

В самом дипломе также оставили юмористическую надпись: в ней отмечалось, что певица "избегала позы "планка" почти три часа".

Что такое "Нашебачення"?

Это украинский песенно-донатный конкурс, который создали как альтернативу Евровидению. Здесь все построено на шутках, неожиданных выступлениях, иронии и творческих экспериментах

"Нашебачення" появилось в 2024 году благодаря команде Badstreet Boys – творческому объединению комиков, музыкантов и ведущих. Авторы формата в шутку говорят, что это "прикол, который вышел из-под контроля", как пишет ELLE. Но несмотря на легкую и шутливую подачу, "Нашебачення" создает большая команда. Над шоу работают, в частности, Владимир Дантес, Вася Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и Слава Кедр. Каждый из них отвечает за свою часть проекта: музыку, юмор, работу с артистами или атмосферу самого шоу.

Что важно, проект имеет не только развлекательный формат, но и благотворительную цель – сбор средств на поддержку ВСУ.