Видео этого момента распространили на одном из фан-аккаунтов Кароль в тиктоке. Оно уже собрало более 200 тысяч просмотров.

Лера Мандзюк вышла на сцену к Тине Кароль и сначала в шутку спросила, училась ли она где-то петь. Также стендап-комикеса сказала, что ее любимая песня "Нежно".

Очень душевная и жизненная. Я каждый раз, когда иду на эпиляцию, пою себе. Не раз сидела в плену теплоты, понимаешь? Плакала,

– добавила Мандзюк.

Кароль впервые за 15 лет выступила на премии YUNA. Артистка представила мегамикс из собственных хитов, среди которых "Жизнь продолжается", "Нежно", "Свободная". Так, Мандзюк решила подколоть ее.

Ты 15 лет не выступала на YUNA. Почему ты согласилась сейчас, когда это супер нелогично? Это не логично, потому что премия YUNA, а ты уже давно нет (не юная – 24 Канал). Ну, давай будем честны,

– сказала стендап-комикесса.

Тина отреагировала на слова Леры тоже с юмором: "Ваши овации, малая с пробегом. За 35 километров где-то было". После этого женщины обнялись и Мандзюк ушла со сцены.

Отметим! Часть выступления Тины Кароль на премии YUNA-2026 портал МУЗВАР опубликовал на своей странице в инстаграме.

